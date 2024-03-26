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Відповідь про вибори очевидна — чи має Зеленський залишатися президентом до кінця війни по закону

26 березня 2024 19:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вибори під час війни - чи залишиться Зеленський при владі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні весною 2024 року мали б відбутися вибори Президента України, але через повномасштабну війну цього не буде. Наскільки це законно і чи буде вважатися Зеленський легітимним президентом без переобрання — дізналося Новини.LIVE. 

Своєю думкою поділився народний депутат України Олексій Гончаренко. 

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"Зараз провести вибори в Україні неможливо ні юридично, ні фактично через введення режиму воєнного стану по всій країні після 24 лютого 2022 року. Тому ніяких питань щодо легітимності президента, парламенту чи будь-яких інших органів влади країни не може бути", — сказав Гончаренко. 

Він додав, що все відбувається згідно із законодавством. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заборонено проведення виборів:

  • Президента України, 
  • до Верховної Ради України, 
  • до Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
  • до органів місцевого самоврядування. 

"Так само згідно з нашою Конституцією має бути забезпечений принцип безперервності влади. Зеленський зараз президент і має залишатись ним до кінця воєнного стану і настання наступних президентських виборів. Крім того, як забезпечити в наших реаліях право людей на волевиявлення, оскільки люди на фронті, багато людей взагалі виїхали. Як голосувати, коли російські балістичні ракети летять за лічені хвилини? Питання безпеки надзвичайно важливе, і це просто неможливо забезпечити", — додав нардеп. 

Гончаренко підсумував, що зараз на порядку денному у всіх мають бути не вибори, а війна, єдність і наша перемога. 

"От як закінчимо, тоді можна і вибори, і нового президента обирати", — сказав нардеп.

Додамо, що вибори Президента України мали б відбутися 31 березня 2024 року. Однак з 24 лютого 2024 року в країні оголошений воєнний стан. 

Нагадаємо, народний депутат України Сергій Євтушок в ефірі Новини.LIVE заявив, що в комітетах вже вели дискусію на тему виборів під час війни. Зокрема, обговорювали, як організувати виборчий процес для військових, які перебувають на фронті. 

Також додамо, нещодавно відбулися вибори в Росії. Голови комітетів з міжнародних справ із двадцяти країн спільно засудили президентські вибори Росії

Світові лідери приєдналися до Президента України Володимира Зеленського, який засудив перемогу російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах у Росії, які тривали 15-17 березня.

Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
війна
вибори
закон

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