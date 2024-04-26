Британская управляемая авиационная бомба Paveway IV, особенности, характеристики

Британские бомбы Paveway IV и самолет Eurofighter Typhoon. Фото: Defense Express

Несмотря на то, что главной темой недели стал новый пакет военной помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки, интересные вещи происходят и по другим направлениям. Да, Великобритания готовит свою партию оружия для ВСУ. Об управляемых авиационных бомбах Paveway IV, которые, вероятно, передадут Украине британские партнеры – читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Британские авиабомбы для Украины — были ли они

23 апреля Великобритания объявила об очередном пакете военной помощи для Украины. Этот пакет стал рекордным для этой страны в течение всей полномасштабной российско-украинской войны – 500 миллионов фунтов стерлингов.

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Корреспондент британского издания BBC Джонатан Бил сделал на своей странице в Twitter неожиданное заявление о том, что украинская армия в рамках этого пакета помощи получит высокоточные авиационные бомбы Paveway IV. Хотя в объявленном официально списке вооружения, которое поступит в Украину, нет такого оружия.

Пока информация об этих бомбах пока не имеет окончательного подтверждения. Впрочем, производитель Paveway IV, американская компания Raytheon (бомбу выпускает британский филиал этой фирмы, Raytheon UK), вооруженным силам Украины уже хорошо известна. Так, Raytheon совместно с Lockheed Martin создали переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, ставшие одним из символов украинских успехов в начале полномасштабной войны.

Кроме того, Raytheon Company причастна к производству целого ряда ракет. Например, RIM-7 Sea Sparrow, успешно интегрировавшиеся в старые советские зенитные ракетные комплексы "Бук". Ну а ракеты для американских систем ПВО MIM-104 Patriot уже не первый месяц успешно защищают от воздушных ударов Киев.

Высокоточное оружие против хуситов, талибов и Каддафи

Что же такое – управляемая авиационная бомба Paveway IV? Фактически, это целый комплекс, созданный на базе бомбы общего назначения Mk82. Этот комплекс отмечается прежде всего системой наведения – здесь и датчик высоты взрыва, и GPS-приемник, и терминал лазерной наводки.

Все это позволяет наносить максимально точные удары, в чем уже успели убедиться йеменские боевики-хуситы. Напомним, что в середине января 2024 объединенная западная коалиция провела операцию по подавлению хуситского сопротивления. Британские воздушные силы обстреляли позиции йеменских боевиков из самолетов Eurofighter Typhoon именно этими авиабомбами.

А вообще-то это оружие относительно новое. Впервые Королевские военно-воздушные силы Великобритании получили в свое распоряжение Paveway IV только в 2008 году. Через несколько лет британцы начали использовать их в боевых операциях – в частности, в Афганистане во время операции "Геррик".

Кроме того, британская авиация использовала высокоточные бомбы производства Raytheon в нескольких операциях на Ближнем Востоке и в Северной Африке. К примеру, в 2011 году во время операции "Элами" на территории Ливии, а также в сирийско-иракской операции "Шейдер". Словом, успешность этого оружия британские лётчики успешно подтвердили в нескольких операциях.

Нужно преимущество в воздухе

Впрочем, во всей этой истории есть один нюанс, который вызывает справедливые вопросы эффективности использования британских управляемых авиационных бомб в российско-украинской войне. Дело в том, что эффективная дальность Paveway IV составляет всего 30 километров.

Это значит, что для успешных ударов этими бомбами по позициям российских войск для Воздушных сил ВС Украины нужно одно важное условие – полное доминирование в воздухе. Во время военных операций против афганских и хуситских повстанцев или армии ливийского диктатора Муамара Каддафи это условие было соблюдено – британцы (в составе западной коалиции) это преимущество имело.

А вот российская оккупационная армия значительно мощнее и технологически современнее военных группировок тех же хуситов. К примеру, недавно россияне использовали в районе Луганской области сверхсовременные самолеты Су-57. А Су-35, значительно превосходящие имеющиеся на вооружении в ПС ВСУ МиГ-29 и Су-27, россияне используют регулярно.

Фактор F-16

Одним из возможных вариантов использования Paveway IV станет появление в Украине американских самолетов F-16. Они могут отогнать российские самолеты от линии фронта – потому что в воздухе Су-35 проигрывают американской авиационной технике, а уже после этого, имея преимущество в небе, начнут обстреливать фронтовые позиции оккупационной армии.

Другим вариантом выхода из ситуации является модификация британских бомб с установкой на эти образцы оружия систем, которые увеличат дальность полета Paveway IV. Тогда их можно будет использовать – при условии успешной интеграции британских бомб с украинскими самолетами. Но это, как мы уже знаем на примере других образцов вооружения от Raytheon Company, вполне реально.

Одним словом, высокоточные управляемые авиационные бомбы Paveway IV при определенных условиях могут стать настоящим важным дополнением к имеющемуся у Воздушных сил ВС Украины оружию – и помогут сломать ситуацию на театре боевых действий в пользу Сил обороны Украины.