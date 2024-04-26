Британська керована авіаційна бомба Paveway IV, особливості, характеристики

Британські бомби Paveway IV та літак Eurofighter Typhoon. Фото: Defense Express

Попри те, що головною темою тижня став новий пакет військової допомоги для України від Сполучених Штатів Америки, цікаві речі відбуваються і на інших напрямках. Так, Велика Британія готує свою партію зброї для ЗСУ. Про керовані авіаційні бомби Paveway IV, які, імовірно, передадуть Україні британські партнери – читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Британські авіабомби для України – чи були вони

23 квітня Велика Британія оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. Цей пакет став рекордним для цієї країни протягом усієї повномасштабної російсько-української війни – 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Кореспондент британського видання BBC Джонатан Біл зробив на своїй сторінці в Twitter несподівану заяву – про те, що українська армія в рамках цього пакету допомоги отримає високоточні авіаційні бомби Paveway IV. Хоча в оголошеному офіційно списку озброєння, яке надійде до України, немає такої зброї.

Тож поки інформація про ці бомби поки що не має остаточного підтвердження. Втім, виробник Paveway IV, американська компанія Raytheon (бомбу випускає британська філія цієї фірми, Raytheon UK), Збройним силам України уже добре відома. Так, Raytheon спільно із Lockheed Martin створили переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin, які стали одним із символів українських успіхів на початку повномасштабної війни.

Крім того, Raytheon Company є причетною до виробництва цілої низки ракет. Наприклад, RIM-7 Sea Sparrow, які успішно інтегрували до старих радянських зенітних ракетних комплексів "Бук". Ну, а ракети для американських систем ППО MIM-104 Patriot уже не перший місяць успішно захищають від повітряних ударів Київ.

Високоточна зброя проти хуситів, талібів та Каддафі

Що ж таке – керована авіаційна бомба Paveway IV? Фактично це цілий комплекс, створений на базі бомби загального призначення Mk82. Цей комплекс відзначається перш за все системою наведення – тут і датчик висоти вибуху, і GPS‑приймач, і термінал лазерного наведення.

Усе це дозволяє завдавати максимально точних ударів, у чому вже встигли переконатися єменські бойовики-хусити. Нагадаємо, що у середині січня 2024 року об’єднана західна коаліція провела операцію з придушення хуситського опору. Тож британські повітряні сили обстріляли позиції єменських бойовиків з літаків Eurofighter Typhoon саме цими авіабомбами.

А взагалі-то ця зброя є відносно новою. Уперше Королівські військово-повітряні сили Великої Британії отримали у своє розпорядження Paveway IV лише 2008 року. Через кілька років британці почали використовувати їх у бойових операціях – зокрема, у Афганістані під час операції "Геррік".

Крім того, британська авіація використовувала високоточні бомби виробництва компанії Raytheon у кількох операціях на Близькому Сході та у Північній Африці. Наприклад, 2011 року під час операції "Еламі" на території Лівії, а також у сирійсько-іракській операції "Шейдер". Словом, успішність цієї зброї британські льотчики успішно підтвердили у кількох операціях.

Потрібна перевага у повітрі

Втім, у всій цій історії є один нюанс, який викликає справедливі питання щодо ефективності використання британських керованих авіаційних бомб у російсько-українській війні. Справа в тому, що ефективна дальність Paveway IV становить лише 30 кілометрів.

Це означає, що для успішних ударів цими бомбами по позиціях російських військ для Повітряних сил ЗС України потрібна одна важлива умова – повне домінування у повітрі. Під час військових операцій проти афганських та хуситських повстанців чи армії лівійського диктатора Муамара Каддафі ця умова була дотримана – британці (у складі західної коаліції) цю перевагу мала.

А от російська окупаційна армія є значно потужнішою і технологічно сучаснішою за військові угруповання тих же хуситів. Наприклад, нещодавно росіяни використали в районі Луганської області надсучасні літаки Су-57. А Су-35, які значно переважають наявні на озброєнні у ПС ЗСУ МіГ-29 та Су-27, росіяни використовують регулярно.

Фактор F-16

Тож одним із можливих варіантів використання Paveway IV стане поява в Україні американських літаків F-16. Вони можуть відігнати російські літаки від лінії фронту – бо у повітрі Су-35 програють американській авіаційній техніці, — а уже після цього, маючи перевагу в небі, почнуть обстрілювати фронтові позиції окупаційної армії.

Іншим варіантом виходу із ситуації є модифікація британських бомб – із встановленням на ці зразки зброї систем, які збільшать дальність польоту Paveway IV. Тоді їх можна буде використовувати – за умови успішної інтеграції британських бомб з українськими літаками Але це, як ми вже знаємо на прикладі інших зразків озброєння від Raytheon Company, є цілком реальним.

Одним словом, високоточні керовані авіаційні бомби Paveway IV за певних умов можуть стати справжні важливим доповненням до наявної у Повітряних сил ЗС України зброї – і допоможуть зламати ситуацію на театрі бойових дій на користь Сил оборони України.