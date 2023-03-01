Ответственная за депортацию украинских детей: активисты киберпротивления "слили" личные документы Марии Львовой-Беловой
Активисты "киберпротива" сломали почту Марии Львовой-Беловой, которая является одной из ответственных за геноцид украинского народа. Она работает уполномоченной путина по правам ребенка, а по факту занимается депортацией украинских детей ради их "перевоспитания".
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
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"Деятельность" Львово-Беловой
"Оккупантка гордится тем, что вывозит детей из интернатов, несмотря на наличие у них опекунов в Украине и также похищает детей у родителей в лагеря для "оздоровления", после чего не возвращает их обратно. Однако Мария Львова-Белова не умеет пользоваться компьютером и сдала свои документы украинскому подполью", — говорится в сообщении.
Компьютерные партизаны обнародовали то, что нет никакой ценности для разведки, а именно ее личные фото и документы ее родителей и братьев и сестер.
"У нас есть новый экспонат в музее — Мария Львова-Белова. Женщина творит геноцид целого поколения украинцев, ведь ворует наших детей. Ну а мы воруем ее данные, которые помогут привлечь оккупантку к ответственности и вернуть детей в Украину. Сегодня дарим всем возможность пользоваться ее паспортом" и паспортом родителей, а спецслужбы получат полный массив информации", — рассказали активисты "Киберспротива".
Напомним, 28 февраля в некоторых регионах россии произошел сбой в речи радиостанций и телеканалов, в результате чего жители Ленинградской области, Белгородской области, Пермского края и Подмосковья услышали объявление о воздушной тревоге. В МЧС говорят о хакерской атаке.