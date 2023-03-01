Відповідальна за депортацію українських дітей: активісти кіберспротиву "злили" особисті документи Марії Львової-Бєлової

Марія Львова-Бєлова

Активісти "кіберспротиву" зламали пошту Марії Львової-Бєлової, яка є однією з відповідальних за геноцид українського народу. Вона працює уповноваженою путіна з прав дитини, а по факту займається депортацією українських дітей задля їх "перевиховання".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Діяльність" Львової-Бєлової

"Окупантка пишається тим, що вивозить дітей з інтернатів, попри наявність в них опікунів в Україні й також викрадає дітей у батьків в табори для "оздоровлення", після чого не повертає їх назад. Проте Марія Львова-Білова не вміє користуватись комп’ютером й здала свої документи українському підпіллю", — йдеться в повідомленні.

Комп'ютерні партизани оприлюднили те, що немає ніякої цінності для розвідки, а саме її особисті фото та документи її, батьків, та братів й сестер.

"Маємо новий експонат в музеї — Марія Львова-Бєлова. Жінка творить геноцид цілого покоління українців, адже краде наших дітей. Ну а ми крадемо її дані, які допоможуть притягнути окупантку до відповідальності та повернути дітей в Україну. Сьогодні даруємо всім можливість користуватись її паспортом та паспортом батьків, а спецслужби отримають повний масив інформації", — розповіли активісти "Кіберспротиву".

Нагадаємо, 28 лютого у деяких регіонах рф стався збій у мовленні радіостанцій і телеканалів, внаслідок чого мешканці Ленінградської області, Бєлгородської області, Пермського краю та Підмосков'я почули оголошення про повітряну тривогу. В МНС говорять про хакерську атаку.