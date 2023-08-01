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С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

1 августа 2023 18:40
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Новые правила мобилизации: перечень болезней, которые помогут избежать повестки
Мобилизация в Украине. Фото: Getty Images
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине с 1 августа действуют новые правила мобилизации, согласно которым не будут подлежать мобилизации определенные категории мужчин, в частности из-за болезней.

Как будет действовать процедура доказывания своего диагноза, нужно ли предъявлять справку при вручении повестки, Новинам.LIVE эксклюзивно рассказал юрист Игорь Ясько.

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С 1 августа в Украине не будут подлежать мобилизации мужчины, которые:

  • болеют тяжелыми заболеваниями, такими как СПИД, гепатит, туберкулез и т. п.;
  • недавно перенесли операцию;
  • перенесли операцию по установке металлоконструкций;
  • имеют значительные деформации костей или тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата;
  • осуждены во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления.

"Возможно, больницы будут передавать списки в ТЦКСП в автоматическом порядке, а ТЦК будет вести реестры больных с этими видами диагнозов. Без текста НПА сказать сложно, как и назвать источник происхождения информации. Но предъявление справки при вручении повестки точно ничего не даст, ведь повестка на уточнение данных может прийти каждому, даже больному, это еще не мобилизационное распоряжение и не означает обязательную мобилизацию", — пояснил юрист.

Также он добавил, что вышеупомянутые болезни уже были в приказе Минобороны от 2008 года. Тогда процедура проходила таким образом, что мужчине приходила повестка об уточнении данных, он собирал пакет подтверждающих его болезнь документов, проходил с ним ВЛК, которая подтверждала диагноз.

Таким образом мужчину освобождали от мобилизации из-за временной непригодности (как лицо, нуждающееся в лечении) или уровня ограниченной пригодности или непригодности.

"Больше коррупции, чем сейчас, вряд ли станет — и именно потому, что все эти болезни уже есть в Перечне, который не менялся с 2021 года. Все записанные в справке диагнозы обязательно подтверждались ВЛК", — подытожил юрист.

Напомним, в Украине даже во время действия всеобщей мобилизации есть категории лиц, имеющих право на отсрочку от военной службы. Однако из-за недавно вступивших в силу изменений в украинское законодательство одна категория военнообязанных может потерять такое право.

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