Нові правила мобілізації: перелік хвороб, які допоможуть уникнути повістки

Мобілізація в Україні. Фото: Getty Images

В Україні з 1 серпня чинні нові правила мобілізації, згідно з якими не підлягатимуть мобілізації певні категорії чоловіків, зокрема через хвороби.

Як діятиме процедура доведення свого діагнозу, чи треба пред'являти довідку під час вручення повістки, Новинам.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько.

Читайте також:

З 1 серпня в Україні не підлягатимуть мобілізації чоловіки, які:

хворіють важкими захворюваннями, такими як СНІД, гепатит, туберкульоз тощо;

нещодавно перенесли операцію;

перенесли операцію зі встановленням металоконструкцій;

мають значні деформації кісток або важкі захворювання опорно-рухового апарату;

засуджені під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини.

"Можливо, лікарні будуть передавати списки до ТЦКСП в автоматичному порядку, а ТЦК буде вести реєстри хворих з цими видами діагнозів. Без тексту НПА сказати складно, як і назвати джерело походження інформації. Але пред’явлення довідки під час вручення повістки точно нічого не дасть, адже повістка на уточнення даних може прийти кожному, навіть хворому, це ще не мобілізаційне розпорядження і не означає обов’язкову мобілізацію", — пояснив юрист.

Також він додав, що вищезазначені хвороби вже були наявні у наказі Міноборони від 2008 року. Тоді процедура відбувалася таким чином, що чоловіку приходила повістка про уточнення даних, він збирав пакет документів, які підтверджують його хворобу, проходив з ним ВЛК, яка підтверджувала діагноз.

Таким чином чоловіка звільняли від мобілізації через тимчасову непридатність (як особу, яка потребує лікування) або рівень обмеженої придатності чи непридатності.

"Більше корупції, аніж є зараз, навряд чи стане — і саме через те, що усі ці хвороби вже є у Переліку, який не змінювався з 2021 року. Усі записані у довідці діагнози обов’язково підтверджувалися ВЛК", — підсумував юрист.

Нагадаємо, в Україні навіть під час дії загальної мобілізації є категорії осіб, які мають право на відстрочку від військової служби. Проте через зміни до українського законодавства, які недавно набули чинності, одна категорія військовозобов'язаних може втратити таке право.