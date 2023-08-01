Нові правила мобілізації: перелік хвороб, які допоможуть уникнути повістки

Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру
В Україні з 1 серпня чинні нові правила мобілізації, згідно з якими не підлягатимуть мобілізації певні категорії чоловіків, зокрема через хвороби.
Як діятиме процедура доведення свого діагнозу, чи треба пред'являти довідку під час вручення повістки, Новинам.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько.
З 1 серпня в Україні не підлягатимуть мобілізації чоловіки, які:
- хворіють важкими захворюваннями, такими як СНІД, гепатит, туберкульоз тощо;
- нещодавно перенесли операцію;
- перенесли операцію зі встановленням металоконструкцій;
- мають значні деформації кісток або важкі захворювання опорно-рухового апарату;
- засуджені під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини.
"Можливо, лікарні будуть передавати списки до ТЦКСП в автоматичному порядку, а ТЦК буде вести реєстри хворих з цими видами діагнозів. Без тексту НПА сказати складно, як і назвати джерело походження інформації. Але пред’явлення довідки під час вручення повістки точно нічого не дасть, адже повістка на уточнення даних може прийти кожному, навіть хворому, це ще не мобілізаційне розпорядження і не означає обов’язкову мобілізацію", — пояснив юрист.
Також він додав, що вищезазначені хвороби вже були наявні у наказі Міноборони від 2008 року. Тоді процедура відбувалася таким чином, що чоловіку приходила повістка про уточнення даних, він збирав пакет документів, які підтверджують його хворобу, проходив з ним ВЛК, яка підтверджувала діагноз.
Таким чином чоловіка звільняли від мобілізації через тимчасову непридатність (як особу, яка потребує лікування) або рівень обмеженої придатності чи непридатності.
"Більше корупції, аніж є зараз, навряд чи стане — і саме через те, що усі ці хвороби вже є у Переліку, який не змінювався з 2021 року. Усі записані у довідці діагнози обов’язково підтверджувалися ВЛК", — підсумував юрист.
Нагадаємо, в Україні навіть під час дії загальної мобілізації є категорії осіб, які мають право на відстрочку від військової служби. Проте через зміни до українського законодавства, які недавно набули чинності, одна категорія військовозобов'язаних може втратити таке право.