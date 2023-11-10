Отслеживали с дрона — весной в Херсонской области россияне убили группу саперов ГСЧС
В Херсонской области бойцы ВС РФ уничтожили саперов управления ГСЧС Херсонской области во время разминирования. Инцидент произошел в мае этого года вблизи Чернобаевки.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Россияне убили украинских саперов
По сообщению спасателей, 6 мая текущего года армия России ударила по саперам ГСЧС Херсонской области, когда они находились на сортировочном центре в пгт Чернобаевка.
Отмечается, что росармейцы выслеживали саперов с помощью дрона, а затем нанесли артиллерийский удар. В результате погибли шесть человек:
- Игорь Соловьев;
- Александр Ходаковский;
- Андрей Орлов;
- Владимир Погорелый;
- Николай Шолох;
- Роман Каленик.
Спасатели добавляют, что к годовщине деоккупации Херсона МВД Украины посвящает очередную серию проекта "Расстреляны Россией" всем погибшим херсонским спасателям в результате агрессии России.
Напомним, что ранее в Хустском районе Закарпатской области спасатели спасли 22 туриста, застрявших на сломанном подъемнике. Также спасатели Винницы сообщали о вспышке масштабного пожара, с которым боролись до утра.
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