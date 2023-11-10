Відстежували з дрону — навесні на Херсонщині росіяни вбили групу саперів ДСНС

Сапери ДСНС виконують завдання. Ілюстративне фото: Google

На Херсонщині бійці ЗС РФ знищили саперів управління ДСНС Херсонської області під час розміновування. Інцидент стався у травні цього року поблизу Чорнобаївки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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За повідомленням рятувальників, 6 травня поточного року армія Росії вдарила по саперах ДСНС Херсонщини, коли вони були на сортувальному центрі у смт Чорнобаївка.

Один із загиблих рятувальників. Джерело: ДСНС України

Наголошується, що росармійці вистежували надзвичайників з дрона, а потім завдали артилерійського удару. Внаслідок цього загинуло шестеро осіб:

Ігор Соловйов;

Олександр Ходаковський;

Андрій Орлов;

Володимир Погорєлий;

Микола Шолох;

Роман Каленик.

Рятувальники додають, що до річниці деокупації Херсона МВС України присвячує чергову серію проєкту "Розстріляні Росією" всім загиблим херсонським рятувальникам внаслідок агресії Росії.

Нагадаємо, що раніше в Хустському районі Закарпатської області рятувальники врятували 22 туристів, які застрягли на зламаному підіймачу. Також рятувальники Вінниці повідомляли про спалах масштабної пожежі, яку ліквідовували до ранку.