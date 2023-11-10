Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow Відстежували з дрону — навесні на Херсонщині росіяни вбили групу саперів ДСНС arrow

Відстежували з дрону — навесні на Херсонщині росіяни вбили групу саперів ДСНС

10 листопада 2023 17:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Відстежували з дрону — навесні на Херсонщині росіяни вбили групу саперів ДСНС
Сапери ДСНС виконують завдання. Ілюстративне фото: Google
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На Херсонщині бійці ЗС РФ знищили саперів управління ДСНС Херсонської області під час розміновування. Інцидент стався у травні цього року поблизу Чорнобаївки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Читайте також:

Росіяни вбили українських саперів

За повідомленням рятувальників, 6 травня поточного року армія Росії вдарила по саперах ДСНС Херсонщини, коли вони були на сортувальному центрі у смт Чорнобаївка. 

Один із загиблих рятувальників. Джерело: ДСНС України

Наголошується, що росармійці вистежували надзвичайників з дрона, а потім завдали артилерійського удару. Внаслідок цього загинуло шестеро осіб:

  • Ігор Соловйов;
  • Олександр Ходаковський;
  • Андрій Орлов;
  • Володимир Погорєлий;
  • Микола Шолох;
  • Роман Каленик.

Рятувальники додають, що до річниці деокупації Херсона МВС України присвячує чергову серію проєкту "Розстріляні Росією" всім загиблим херсонським рятувальникам внаслідок агресії Росії.

Нагадаємо, що раніше в Хустському районі Закарпатської області рятувальники врятували 22 туристів, які застрягли на зламаному підіймачу. Також рятувальники Вінниці повідомляли про спалах масштабної пожежі, яку ліквідовували до ранку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції - 80x80

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:30 Українцям виплачують компенсацію до 1 тис. грн щомісяця — хто має право

Актуальне по темі