Відстежували з дрону — навесні на Херсонщині росіяни вбили групу саперів ДСНС
На Херсонщині бійці ЗС РФ знищили саперів управління ДСНС Херсонської області під час розміновування. Інцидент стався у травні цього року поблизу Чорнобаївки.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Росіяни вбили українських саперів
За повідомленням рятувальників, 6 травня поточного року армія Росії вдарила по саперах ДСНС Херсонщини, коли вони були на сортувальному центрі у смт Чорнобаївка.
Наголошується, що росармійці вистежували надзвичайників з дрона, а потім завдали артилерійського удару. Внаслідок цього загинуло шестеро осіб:
- Ігор Соловйов;
- Олександр Ходаковський;
- Андрій Орлов;
- Володимир Погорєлий;
- Микола Шолох;
- Роман Каленик.
Рятувальники додають, що до річниці деокупації Херсона МВС України присвячує чергову серію проєкту "Розстріляні Росією" всім загиблим херсонським рятувальникам внаслідок агресії Росії.
Нагадаємо, що раніше в Хустському районі Закарпатської області рятувальники врятували 22 туристів, які застрягли на зламаному підіймачу. Також рятувальники Вінниці повідомляли про спалах масштабної пожежі, яку ліквідовували до ранку.
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