ВВК будут работать по новым правилам — что изменилось

Работа военно-врачебной комиссии. Фото: Новини.LIVE

В Украине военно-врачебные комиссии заработают по новым правилам. Благодаря принятым изменениям медкомиссии будут иметь доступ ко всем обследованиям и болезням военнообязанных, которые в свою очередь смогут пройти дополнительное медицинское обследование в случае обнаруженных отклонений.

Так, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроекты №9154 и №9158, которые изменяют процесс оформления документов для лечения военнослужащих, а также совершенствуют систему прохождения военнообязанных медосмотров.

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Законопроект №9158 вносит изменения в Устав внутренней службы ВСУ. Они предусматривают усовершенствование работы военно-врачебных комиссий и вопросов оформления документов для лечения военнослужащих во время действия военного положения.

Законопроект №9154 вносит изменения по работе военно-врачебных комиссий. Этот документ также вводит нововведения для военнообязанных.

Отмечается, что работники ВЛК получат доступ ко всем обследованиям и болезням, будут иметь исчерпывающую информацию о состоянии здоровья каждого военнообязанного, знать всю историю его болезни. Таким образом избежать мобилизации из-за "внезапных" отклонений здоровья будет невозможно.

Если у военнообязанного будут обнаружены заболевания или отклонения в здоровье, они смогут пройти дополнительное медицинское обследование.

Военно-врачебная комиссия. Фото: google.com

Также эти принятые в целом законопроекты вносят следующие изменения:

ВЛК будут работать не только при ТЦК, но и в гражданских медучреждениях, в частности, при больницах и поликлиниках;

для работников ВЛК на проведение медосмотров военнообязанных граждан будет выделено отдельное финансирование;

для прохождения ВЛК военнообязанные смогут записаться на время в электронную очередь;

открыта горячая телефонная линия для информационной поддержки военнослужащих;

между ТЦК, воинскими частями и гражданскими медицинскими учреждениями будет налажен электронный обмен документами;

медучреждения, работающие в системе Минобороны, будут иметь доступ к электронным медицинским картам пациентов гражданских медучреждений.

Напомним, мы писали о том, что украинцы при прохождении военно-врачебной комиссии могут обращаться за помощью на "горячую линию". Она работает круглосуточно и бесплатно.

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