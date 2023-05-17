ВЛК працюватимуть за новими правилами — що змінилося

Вигадати хворобу не вдасться: нові правила проходження ВЛК
В Україні військово-лікарські комісії запрацюють за новими правилами. Завдяки ухваленим змінам медкомісії матимуть доступ до всіх обстежень і хвороб військовозобов'язаних, які в свою чергу зможуть пройти додаткове медичне обстеження у разі виявлених відхилень.
Так Верховна Рада України проголосувала за законопроєкти №9154 та №9158, які змінюють процес оформлення документів для лікування військовослужбовців, а також удосконалюють систему проходження медоглядів військовозобов'язаних.
Що зміниться у роботі ВЛК — детально
Законопроєкт №9158 вносить зміни до Статуту внутрішньої Служби ЗСУ. Вони передбачають удосконалення роботи військово-лікарських комісій та питань оформлення документів для лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану.
Законопроєкт №9154 вносить зміни щодо роботи військово-лікарських комісій. Цей документ також вводить нововведення для військовозобов'язаних.
Зазначається, що працівники ВЛК отримають доступ до всіх обстежень і хвороб, матимуть вичерпну інформацію про стан здоров'я кожного військовозобов'язаного, знатимуть всі історію його хвороби. Таким чином уникнути мобілізації через "раптові" відхилення здоров'я буде неможливо.
Якщо ж у військовозобов'язаного будуть виявлені захворювання чи відхилення у здоров'ї, вони зможуть пройти додаткове медичне обстеження.
Також ці прийняті в цілому законопроєкти вносять наступні зміни:
- ВЛК працюватимуть не лише при ТЦК, а й у цивільних медустановах, зокрема, при лікарнях та поліклініках;
- для працівників ВЛК для проведення медоглядів військовозобов'язаних громадян буде виділено окреме фінансування;
- для проходження ВЛК військовозобов'язані зможуть записатися на певний час до електронної черги;
- відкрито гарячу телефонну лінію для інформаційної підтримки військовослужбовців;
- між ТЦК, військовими частинами та цивільними медичними установами буде налагоджено електронний обмін документами;
- медустанови, які працюють у системі Міноборони, матимуть доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов.
Нагадаємо, ми писали про те, що українці при проходженні військово-лікарської комісії можуть звертатися по допомогу на "гарячу лінію". Вона працює цілодобово та безплатна.
Раніше ми повідомляли, як правильно оскаржити висновок військово-лікарської комісії.
Також ми розповідали, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби.