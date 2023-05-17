ВЛК працюватимуть за новими правилами — що змінилося

Робота військово-лікарської комісії. Фото: Новини.LIVE

В Україні військово-лікарські комісії запрацюють за новими правилами. Завдяки ухваленим змінам медкомісії матимуть доступ до всіх обстежень і хвороб військовозобов'язаних, які в свою чергу зможуть пройти додаткове медичне обстеження у разі виявлених відхилень.

Так Верховна Рада України проголосувала за законопроєкти №9154 та №9158, які змінюють процес оформлення документів для лікування військовослужбовців, а також удосконалюють систему проходження медоглядів військовозобов'язаних.

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Законопроєкт №9158 вносить зміни до Статуту внутрішньої Служби ЗСУ. Вони передбачають удосконалення роботи військово-лікарських комісій та питань оформлення документів для лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану.

Законопроєкт №9154 вносить зміни щодо роботи військово-лікарських комісій. Цей документ також вводить нововведення для військовозобов'язаних.

Зазначається, що працівники ВЛК отримають доступ до всіх обстежень і хвороб, матимуть вичерпну інформацію про стан здоров'я кожного військовозобов'язаного, знатимуть всі історію його хвороби. Таким чином уникнути мобілізації через "раптові" відхилення здоров'я буде неможливо.

Якщо ж у військовозобов'язаного будуть виявлені захворювання чи відхилення у здоров'ї, вони зможуть пройти додаткове медичне обстеження.

Військово-лікарська комісія. Фото: google.com

Також ці прийняті в цілому законопроєкти вносять наступні зміни:

ВЛК працюватимуть не лише при ТЦК, а й у цивільних медустановах, зокрема, при лікарнях та поліклініках;

для працівників ВЛК для проведення медоглядів військовозобов'язаних громадян буде виділено окреме фінансування;

для проходження ВЛК військовозобов'язані зможуть записатися на певний час до електронної черги;

відкрито гарячу телефонну лінію для інформаційної підтримки військовослужбовців;

між ТЦК, військовими частинами та цивільними медичними установами буде налагоджено електронний обмін документами;

медустанови, які працюють у системі Міноборони, матимуть доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов.

Нагадаємо, ми писали про те, що українці при проходженні військово-лікарської комісії можуть звертатися по допомогу на "гарячу лінію". Вона працює цілодобово та безплатна.

Раніше ми повідомляли, як правильно оскаржити висновок військово-лікарської комісії.

Також ми розповідали, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби.