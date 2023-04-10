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Война и религия: какие фейки продвигают российские СМИ

10 апреля 2023 17:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Война и религия: какие фейки продвигают российские СМИ
Патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) и Владимир Путин. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

россия не устает придумывать новые фейки для того, чтобы оправдать войну в Украине. Так, недавно российские СМИ начали распространять заявления предстоятеля РПЦ Кирилла о "священной войне".

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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В понедельник, 10 апреля, по российским СМИ начали "гулять" заявления настоятеля РПЦ Кирилла о "священной войне" и "светлой россии".

"россия — на стороне света. И это можно легко доказать, потому что россия не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе покорить", — цинично заявил Кирилл Гундяев.

Такую "проповедь" настоятель дополнил словами, что якобы война в Украине — "это милость Божья" и только россия нашла в себе силы противостоять злу.

Также, по словам московского попа, причиной войны в Украине стали не имперские желания путина, а конфликт Запада и россии на фоне отсутствия "общих христианских ценностей".

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что заявления религиозных лидеров направлены на подогрев внутреннего конфликта в Украине на фоне перехода в ВТО.

"Связывая войну с религией, Кремль пытается оправдать свои преступления и объединить россиян вокруг "священной войны", что, по их мнению, должно способствовать добровольной мобилизации", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в соцсетях россияне запустили масштабную информационно-психологическую операцию (ИПСО) с новым "французским мультиком" о президенте Владимире Зеленском и Украине.

Враждебная пропаганда распространяется российскими ботами и троллями через Facebook, Twitter, TikTok и YouTube.

"В ролике Зеленского изображают алкоголиком и наркоманом, а его жену — именно той, на кого делает ставки Запад. Также в мультике Залужный якобы сообщает президенту, что Украина проиграла битву за Бахмут", — рассказывают в Центре стратегических коммуникаций.

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