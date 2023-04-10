Війна і релігія: які фейки просувають російські ЗМІ

Патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв) і володимир путін. Фото: google.com

росія не втомлюється вигадувати нові фейки для того, аби виправдати війну в Україні. Так, нещодавно російські ЗМІ почали поширювати заяви предстоятеля РПЦ Кирила про "священну війну".

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

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У понеділок, 10 квітня, по російських ЗМІ почали "гуляти" заяви настоятеля РПЦ Кирила про "священну війну" та "світлу росію".

"росія — на боці світла. І це можна легко довести, тому що росія не прагне стати багатшою, не прагне захопити інші країни, не прагне когось собі підкорити", — цинічно заявив Кирило Гундяєв.

Таку "проповідь" настоятель доповнив словами, що нібито війна в Україні — "це милість Божа" і тільки росія знайшла в собі сили протистояти злу.

Також, за словами московського попа, причиною війни в Україні стали не імперські бажання путіна, а конфлікт Заходу та росії на тлі відсутності "спільних християнських цінностей".

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що заяви релігійних лідерів направлені на підігрівання внутрішнього конфлікту в Україні на фоні переходу до ПЦУ.

"Пов'язуючи війну з релігією, кремль намагається виправдати власні злочини та об'єднати росіян навколо "священної війни", що, на їхню думку, має сприяти добровільній мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах росіяни запустили масштабну інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) з новим "французьким мультиком" про президента Володимира Зеленського та Україну.

Ворожа пропаганда поширюється російськими ботами та тролями через Facebook, Twitter, TikTok та YouTube.

"У ролику Зеленського зображають алкоголіком і наркоманом, а його дружину — саме тою, на кого робить ставки Захід. Також у мультику Залужний нібито повідомляє президенту, що Україна програла битву за Бахмут", — розповідають у Центрі стратегічних комунікацій.