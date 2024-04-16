Нападение Ирана на Израиль – как влияет на войну в Украине

Иранская ракета в небе над Иерусалимом. Фото: Reuters/Ronen Zvulun

13 апреля Иран устроил грандиозную ракетно-дроновую атаку на Израиль. Не добившись никаких практических целей, иранский режим, тем не менее, объявил этот обстрел успехом — и, как ни парадоксально, частично оказался правым. В чем была суть "войны выходного дня" и какую от этого конфликта выгоду может получить Украина — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Война за одну ночь, успех без победы

13 апреля власти Исламской Республики Иран отдали приказ своим вооруженным силам нанести мощный удар по Израилю. Удар действительно оказался очень серьезным — даже в лучшие месяцы полномасштабной войны Российская Федерация не смогла одномоментно атаковать территорию Украины таким количеством ракет и дронов.

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По предварительным данным, Иран использовал около 30 крылатых ракет, 120 баллистических ракет и 170 дронов (хорошо знакомых нам "Шахедов"). Впрочем, никакого серьезного ущерба Израилю эта атака не нанесла. Потому что система противовоздушной обороны этой страны (тот самый "Железный купол") при поддержке партнеров — Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Иордании — успешно сбила практически все, что летело в сторону израильских аэродромов и городов.

Вместе с тем, в Иране эту атаку расценили как настоящую победу — и откровенно праздновали удар по Израилю, не преуспевший удар. В чем же была суть атаки и почему в Иране праздновали событие, которое технически завершилось полной неудачей? Дело в том, что управляющему Ираном "режиму аятолл" было важно не столько уничтожить заявленные израильские объекты.

Месть без мести, война без окончания

Известный украинский военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, напомнил — недавно в Сирии погибли иранские чиновники. Среди них персонаж особой важности, глава Корпуса стражей исламской революции (главной силовой структуры Ирана. — Ред.) Мохамед Реза Захеди.

Именно местью за эти потери и был продиктован ответ Ирана. Хотя формально и нельзя говорить именно об "ответе", потому что Израиль не признал своей причастности к ликвидации иранских военачальников — но в Тегеране сомнений в том, что именно эта страна стоит за ударом по Сирии в тот момент, когда там находился Захеди, нет.

Именно поэтому иранским властям было важно не столько нанести Израилю какой-то практический ущерб, сколько продемонстрировать свою способность организовать массированный удар по враждебной стране. Именно поэтому в Иране и считают войну выходного дня своей победой.

А всеобщей победы в этой войне, подчеркнул Петр Черник, быть и не может — потому что эта война, как и российско-украинский военный конфликт, является экзистенциальной войной, а такие войны обычно завершаются только тогда, когда какая-то из сторон исчезает с политической карты мира. Или длится вечно.

США против

Одним из ключевых вопросов в мире после атаки Ирана является не только то, будет ли ответ со стороны Израиля. Понятно, что сейчас на такой шаг Тель-Авив не пойдет, тем более после просьбы США — и так очевидно, что какой-то ответ в свое время произойдет. Об этом говорил в своем комментарии для Новини.LIVE и израильский военный эксперт Сергей Ауслендер, видео с которым вы можете посмотреть ниже.

Но, подчеркнул Петр Черник, в масштабную, великую, мировую войну этот конфликт не перерастет. По одной простой причине — этого не хотят Соединенные Штаты Америки. А причин у США несколько. Первая из которых — это война Российской Федерации против Украины.

Несмотря на временную задержку с голосованием за масштабный пакет помощи США продолжают поставлять в Украину оружие — напрямую и через посредников. Если же конфликт на Ближнем Востоке приобретет масштабные размеры, то Вашингтону придется полностью переключиться на него. Поскольку две такие войны Соединенные Штаты, по мнению Черника, просто не смогут потянуть.

Кроме того, Белый дом не хочет, чтобы в мире росли цены на нефть. Причина здесь простая и практичная — ноябрьские выборы в США. Которые действующий президент Джозеф Байден-младший хочет против минимальных потрясений и завершить их победой. А скачок цен на нефтепродукты может негативно сказаться на шансах действующего президента.

Плюсы и минусы для Украины

Поэтому за возможное начало мировой войны можно не переживать. А значит, для Украины важны в этой локальной войне возможные плюсы и минусы, которые наша страна может получить в результате удачной или не очень агрессии Ирана против Израиля.

Плюсов, по мнению Петра Черника, здесь несколько. Во-первых, количество "Шахедов", которое использовали иранцы для атаки на Израиль, означает, что Тегерану придется сосредоточиться на собственных нуждах, а не на потребностях России. Которая, напомнил эксперт, производит только корпусы для ударных дронов, а всю начинку поставляют им иранские партнеры.

Второй плюс — это давление на республиканскую часть Палаты представителей США, которые просто вынуждены будут разблокировать вопросы помощи Израилю и Украине. По крайней мере, сейчас игнорировать уже проголосовавший в Сенате законопроект трампистам будет значительно сложнее.

Очевидный минус для Украины один, но серьезный. Это рост цен на нефть — который однозначно в пользу России, которая живет и может продолжать войну против нашего государства именно благодаря нефте- и газодолларам. И с этим нам придется на время смириться. Впрочем, если "война выходного дня" обернется успешным голосованием в Палате представителей за 60-миллиардный пакет помощи — это будет очень хорошим результатом неудачной атаки Ирана на Израиль.