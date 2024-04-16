Напад Ірану на Ізраїль - як впливе на війну в Україні

Іранська ракета у небі над Єрусалимом. Фото: Reuters/Ronen Zvulun

13 квітня Іран влаштував грандіозну ракетно-дронову атаку на Ізраїль. Не досягши жодних практичних цілей, іранський режим, тим не менш, оголосив цей обстріл успіхом — і, як не парадоксально, частково виявився правим. У чому була суть "війни вихідного дня" та яку від цього конфлікту вигоду може отримати Україна — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Війна за одну ніч, успіх без перемоги

13 квітня влада Ісламської Республіки Іран віддала наказ своїм збройним силам завдати потужного удару по Ізраїлю. Удар справді виявився дуже серйозним — навіть у найкращі для себе місяці повномасштабної війни Російська Федерація не змогла одномоментно атакувати територію України такою кількістю ракет та дронів.

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За попередніми даними, Іран використав близько 30 крилатих ракет, 120 балістичних ракет та 170 дронів (добре знайомих нам "Шахедів"). Втім, жодної серйозної шкоди Ізраїлю ця атака не завдала. Бо система протиповітряної оборони цієї країни (той самий "Залізний купол") за підтримки партнерів — Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Йорданії — успішно збила практично усе, що летіло в бік ізраїльських аеродромів та міст.

Разом з тим, в Ірані цю атаку розцінили як справжню перемогу — і відверто святкували удар по Ізраїлю, удар, який не досяг успіху. У чому ж була суть атаки і чому в Ірані святкували подію, яка технічно завершилася повною невдачею? Річ у тім, що "режиму аятолл", який керує Іраном, було важливо не стільки знищити заявлені ізраїльські об’єкти.

Помста без помсти, війна без закінчення

Відомий український військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, нагадав — нещодавно в Сирії загинули іранські високопосадовці. Серед них — персонаж особливої важливості, очільник Корпусу вартових ісламської революції (головної силової структури Ірану. — Ред.) Мохамед Реза Захеді.

Саме помстою за ці втрати і була продиктована відповідь Ірану. Хоча формально і не можна говорити саме про "відповідь", бо Ізраїль не визнав своєї причетності до ліквідації іранських воєначальників — але в Тегерані сумнівів у тому, що саме ця країна стоїть за ударом по Сирії у той момент, коли там перебував Захеді, немає.

Саме тому іранській владі було важливо не стільки завдати Ізраїлю якоїсь практичної шкоди, скільки продемонструвати свою здатність організувати масований удар по ворожій країні. Саме тому в Ірані й вважають "війну вихідного дня" своєю перемогою.

А загальної перемоги у цій війні, підкреслив Петро Черник, бути й не може — бо ця війна, як і російсько-український військовий конфлікт, є війною екзистенційною, а такі війни зазвичай завершуються лише тоді, коли якась зі сторін зникає з політичної мапи світу. Або ж триває вічно.

США проти

Одним із ключових питань у світі після атаки Ірану є не тільки те, чи буде якась відповідь з боку Ізраїлю. Зрозуміло, що зараз на такий крок Тель-Авів не піде, тим паче після прохання США — і так само очевидно, що якась відповідь свого часу таки станеться. Про це говорив у своєму коментарі для Новини.LIVE й ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер, відео з яким ви можете подивитися нижче.

Але, підкреслив Петро Черник, у масштабну, велику, світову війну цей конфлікт не переросте. З однієї простої причини — цього не хочуть Сполучені Штати Америки. А причин у США є кілька. Перша з яких — це війна Російської Федерації проти України.

Попри тимчасову затримку із голосуванням за масштабний пакет допомоги, США продовжують постачати до України зброю — напряму і через посередників. Якщо ж конфлікт на Близькому Сході набуде масштабних розмірів, то Вашингтону доведеться повністю переключитися на нього. Бо дві такі війни Сполучені Штати, на думку Черника, просто не зможуть витягнути.

Крім того, Білий дім не хоче, аби у світі зростали ціни на нафту. Причина тут проста і практична — листопадові вибори у США. Які чинний президент Джозеф Байден-молодший хоче пройти із мінімальними потрясіннями та завершити їх перемогою. А стрибок цін на нафтопродукти може негативно позначитися на шансах чинного президента.

Плюси і мінуси для України

Тому за можливий початок світової війни можна не переживати. А отже, для України важливими у цій локальній війні є можливі плюси й мінуси, які наша країна може отримати в результаті вдалої чи не дуже агресії Ірану проти Ізраїлю.

Плюсів, на думку Петра Черника, тут кілька. По-перше, та кількість "Шахедів", яку використали іранці для атаки на Ізраїль, означає, що Тегерану доведеться зосередитися на власних потребах, а не на потребах Росії. Яка, нагадав експерт, виготовляє лише корпуси для ударних дронів, а усю начинку постачають їм іранські партнери.

Другий плюс — це тиск на республіканську частину Палати представників США, які тепер просто змушені будуть розблокувати питання допомоги Ізраїлю та Україні. Принаймні зараз ігнорувати законопроєкт, який уже проголосували у Сенаті, трампістам буде значно складніше.

Очевидний мінус для України один, але серйозний. Це зростання цін на нафту — що є однозначно на користь Росії, яка живе і може продовжувати війну проти нашої держави саме завдяки нафто- та газодоларам. І з цим нам доведеться на деякий час змиритися. Втім, якщо "війна вихідного дня" обернеться успішним голосуванням у Палаті представників за 60-мільярдний пакет допомоги — то це буде дуже хорошим результатом невдалої атаки Ірану на Ізраїль.