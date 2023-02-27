Война рф против Украины вызвала массовые нарушения прав человека, — ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на ежегодной сессии Совета ООН по правам человека и заявил о тревожном звонке в пренебрежении правами человека во всем мире. Он отметил, что российское вторжение в Украину стало самым массовым нарушением прав человека, которое наблюдается в мире в настоящее время.
Об єтом пишет The Guardian.
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Выступление Гутерриша
В своем выступлении Гутерриш также призвал обновить Всеобщую декларацию прав человека, которая была подписана 75 лет назад, поскольку декларация подверглась атакам со всех сторон. Он отметил, что некоторые правительства отказываются признавать декларацию, что является тревожным знаком.
Гутерриш подчеркнул, что бедность, голод и климатические бедствия, которые возрастают, угрожают правам человека и что необходимо принимать меры для защиты этих прав. Он также отметил, что российское вторжение в Украину вызвало массовые смерти, разрушения и перемещения, что свидетельствует о серьезных нарушениях прав человека.
"Это вызвало массовые смерти, разрушения и перемещения", — сказал он.
Напомним, что на заседании Генеральной ассамблеи ООН готовятся о голосовании проекта резолюции о войне в Украине. Резолюция требует от рф прекратить боевые действия и вывести войска.
Также сообщалось, что в декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация по правам человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина". Обновленная резолюция учитывает сложившиеся условия с началом широкомасштабного российского вторжения.