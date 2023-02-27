Війна рф проти України викликала масові порушення прав людини, — ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив на щорічній сесії Ради ООН з прав людини та заявив про тривожний дзвінок у зневазі прав людини у всьому світі. Він зазначив, що російське вторгнення в Україну стало наймасовішим порушенням прав людини, яке спостерігається у світі.
Про це пише The Guardian.
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Виступ Гутерріша
У своєму виступі Гутерріш також закликав оновити Загальну декларацію прав людини, яку було підписано 75 років тому, оскільки декларація зазнала атак з усіх боків. Він наголосив, що деякі уряди відмовляються визнавати декларацію, що є тривожним знаком.
Гутерріш підкреслив, що бідність, голод і кліматичні лиха, що зростають, загрожують правам людини та що необхідно вживати заходів для захисту цих прав. Він також зазначив, що російське вторгнення в Україну викликало масові смерті, руйнування та переміщення, що свідчить про серйозні порушення прав людини.
"Це викликало масові смерті, руйнування та переміщення", — сказав він.
Нагадаємо, що на засіданні Генеральної асамблеї ООН готуються про голосування проєкту резолюції про війну в Україні. Резолюція вимагає від росії припинити бойові дії й вивести війська.
Також повідомлялося, що у грудні Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Ситуація з прав людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та Севастополі, Україна". Оновлена резолюція враховує умови, що склалися, з початком широкомасштабного російського вторгнення.