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Война России с НАТО — насколько вероятен такой сценарий

4 апреля 2024 07:27
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Владимир Мыленко
журналист
Война России с НАТО — насколько вероятен такой сценарий
Президенты Польши и Литвы в Сувалкском коридоре. Фото: "Обзор.lt"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Россия может прибегнуть к агрессии против стран Североатлантического альянса по нескольким направлениям. Одним из проблемных мест является Сувалкский коридор, соединяющий Литву и Польшу.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, военный конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом вполне возможен.

"Самыми уязвимыми точками на политической карте Европы, "ахиллесовой пятой" НАТО являются, во-первых, Польша и страны Балтии, в частности, Сувалкский коридор", — подчеркнул эксперт.

Вторым проблемным регионом, по мнению Снегирева, является Северная Европа, в частности страны, только что вступившие в НАТО — Финляндия и т.д.

Реагирует ли Альянс на угрозу возможной войны

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что подобные планы Кремля не являются тайной для Североатлантического альянса.

"Обратите внимание, что в последнее время широкомасштабные военные учения войск стран НАТО проходят именно в этих регионах. Это не что иное, как демонстрация Западом готовности к противодействию российской агрессии", — уверен эксперт.

Напомним, что 4 июля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. Военно-политическая организация, состоящая из подписавших соглашение, получила название НАТО.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Польша
война
НАТО
Финляндия
Дмитрий Снегирев
Россия

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