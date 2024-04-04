Війна Росії з НАТО — наскільки імовірним є такий сценарій
Росія може вдатися до агресії проти країн Північноатлантичного альянсу на кількох напрямках. Одним із проблемних місць є Сувалкський коридор, який з’єднує Литву і Польщу.
Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Де можна очікувати військове зіткнення військ РФ та НАТО
За словами Дмитра Снєгирьова, військовий конфлікт між Російською Федерацією та Північноатлантичним альянсом є цілком можливим.
"Найвразливішими точками на політичній мапі Європи, "ахілесовою п’ятою" НАТО є, по-перше, Польща і країни Балтії, зокрема, Сувалкський коридор", — наголосив експерт.
Другим проблемним регіоном, на думку Снєгирьова, є Північна Європа, зокрема, країни, які щойно вступили до НАТО — Фінляндія тощо.
Чи реагує Альянс на загрозу можливої війни
Дмитро Снєгирьов підкреслив, що подібні плани Кремля не є таємницею для Північноатлантичного альянсу.
"Зверніть увагу, що останнім часом широкомасштабні військові навчання військ країн НАТО відбуваються саме у цих регіонах. Це ніщо інше, як демонстрація Заходом готовності до протидії російській агресії", — упевнений експерт.
Нагадаємо, що 4 липня 1949 року у Вашингтоні був підписаний Північноатлантичний договір. Військово-політична організація, яка складається із підписантів цієї угоди, отримала назву НАТО.
30 вересня 2022 року Україна подала заявку на прискорений вступ до Північноатлантичного альянсу.
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