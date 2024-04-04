Війна Росії з НАТО — наскільки імовірним є такий сценарій

Президенти Польщі та Литви у Сувалкському коридорі. Фото: "Обзор.lt"

Росія може вдатися до агресії проти країн Північноатлантичного альянсу на кількох напрямках. Одним із проблемних місць є Сувалкський коридор, який з’єднує Литву і Польщу.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, військовий конфлікт між Російською Федерацією та Північноатлантичним альянсом є цілком можливим.

"Найвразливішими точками на політичній мапі Європи, "ахілесовою п’ятою" НАТО є, по-перше, Польща і країни Балтії, зокрема, Сувалкський коридор", — наголосив експерт.

Другим проблемним регіоном, на думку Снєгирьова, є Північна Європа, зокрема, країни, які щойно вступили до НАТО — Фінляндія тощо.

Чи реагує Альянс на загрозу можливої війни

Дмитро Снєгирьов підкреслив, що подібні плани Кремля не є таємницею для Північноатлантичного альянсу.

"Зверніть увагу, що останнім часом широкомасштабні військові навчання військ країн НАТО відбуваються саме у цих регіонах. Це ніщо інше, як демонстрація Заходом готовності до протидії російській агресії", — упевнений експерт.

Нагадаємо, що 4 липня 1949 року у Вашингтоні був підписаний Північноатлантичний договір. Військово-політична організація, яка складається із підписантів цієї угоди, отримала назву НАТО.

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на прискорений вступ до Північноатлантичного альянсу.