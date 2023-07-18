Война в Украине "оживила" НАТО, — Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: REUTERS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня сделал ряд интересных заявлений о войне в Украине. В частности он считает, что НАТО является эффективным сдерживающим фактором для Владимира Путина.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

Хрупкая Россия и сдерживающий фактор для Путина

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне. Он считает, что НАТО является эффективным сдерживающим фактором для Владимира Путина, и что "Россия гораздо хрупче", чем Москва хочет признать.

"Мы увидели оживление того, что нужно НАТО, и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО нуждается в выполнении своей работы и новых сфер", — заявил Уоллес.

Также Уоллес убежден в том, что войну в Украине можно выиграть.

"Я считаю, что Россия гораздо хрупче, чем хотят признать россияне... Раскол в иерархии российской армии вполне реален, количество потерь ужасное", — добавил министр.

Заметим, министр обороны Британии Бен Уоллес может уйти в отставку этой осенью.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что за время полномасштабного вторжения территория Украины стала "боевой лабораторией". Он объяснил это тем, что ВСУ вынуждены в бою экспериментировать с вооружением западного и украинского производства.