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Война в Украине "оживила" НАТО, — Уоллес

18 июля 2023 23:38
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Лариса Голуб
Редактор
Война в Украине "оживила" НАТО, — Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня сделал ряд интересных заявлений о войне в Украине. В частности он считает, что НАТО является эффективным сдерживающим фактором для Владимира Путина.

Об этом сообщает Sky News.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне. Он считает, что НАТО является эффективным сдерживающим фактором для Владимира Путина, и что "Россия гораздо хрупче", чем Москва хочет признать.

"Мы увидели оживление того, что нужно НАТО, и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО нуждается в выполнении своей работы и новых сфер", — заявил Уоллес.

Также Уоллес убежден в том, что войну в Украине можно выиграть.

"Я считаю, что Россия гораздо хрупче, чем хотят признать россияне... Раскол в иерархии российской армии вполне реален, количество потерь ужасное", — добавил министр.

Заметим, министр обороны Британии Бен Уоллес может уйти в отставку этой осенью.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что за время полномасштабного вторжения территория Украины стала "боевой лабораторией". Он объяснил это тем, что ВСУ вынуждены в бою экспериментировать с вооружением западного и украинского производства.

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