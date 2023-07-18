Війна в Україні "пожвавила" НАТО, — Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Фото: REUTERS

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сьогодні зробив низку цікавих заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він вважає, що НАТО є ефективним стримуючим фактором для Володимира Путіна.

Про це повідомляє Sky News.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес виступив на конференції Інституту глобальних змін Тоні Блера в Лондоні. Він вважає, що НАТО є ефективним стримуючим фактором для Володимира Путіна, і що "Росія є набагато крихкішою", ніж Москва хоче визнати.

"Ми побачили пожвавлення того, що потрібно НАТО, і верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО потребує виконання своєї роботи та нових сфер", — заявив Воллес.

Також Воллес переконаний у тому, що війну в Україні можна виграти.

"Я вважаю, що Росія набагато крихкіша, ніж хочуть визнати росіяни... Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, кількість втрат жахлива", — додав міністр.

Зауважимо, міністр оборони Британії Бен Воллес може піти у відставку цієї осені.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що за час повномасштабного вторгнення територія України стала "бойовою лабораторією". Він пояснив це тим, що ЗСУ змушені в бою експериментувати з озброєнням західного та українського виробництва.