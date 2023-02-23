Как война повлияла на Украину и украинцев – историк из США

Полномасштабное вторжение россии началось в четверг, 24 февраля 2022 года, в 3:40 утра

Война россии в Украине принесла невероятное количество трагедий украинскому народу, но одновременно и консолидировала украинскую нацию, создала крепкое государство и мощнейшие вооруженные силы.

Какой Украина смотрится в мире теперь, через год войны, и как, собственно, эта война может закончиться уже в этом году — в интервью Новини.LIVE рассказал известный американский историк украинского происхождения Александр Мотыль.

— На днях с неожиданным визитом Киев посетил президент США Джо Байден. Какова поддержка американцев Украины через год войны?

— Несколько дней назад был опрос, показывавший, что полгода назад 60% американцев поддерживали дальнейшую помощь Украине на том же уровне, а теперь эти цифры составляют 50%. Спустилось немного. Но если учесть, что рядовой американец год назад не имел понятия, где находится Украина, то 50% поддержки теперь — это очень много.

Жизнь отвлекает от событий. Безработица, инфляции, другие кризисы, проблемы и люди привыкают к войне. Когда-то она была шоком, а теперь стала почти рутиной "ну, война, вроде выиграем". Это обычная реакция людей.

А вот поддержка Украины среди политически интеллектуального класса США чрезвычайно велика и сильна. И в Конгрессе тоже. Да, республиканцы сказали, что не готовы выписывать чеки Украине, но против Украины из них какая-то горстка — только 10-15 человек. Это очень мало.

Конечно, какие-то изменения в дальнейшем будут, но они не будут решающими. Ведь то, что происходит в Украине — это война между огромной дрянной россией и невинной жертвой Украины.

Александр Мотыль. Фото: uainfocus.org

Это отвечает всем американским культурным архетипам — типичному голливудскому фильму, когда к смирным фермерам приходят бандиты, издеваются над ними, а потом на большом черном коне приезжает Клин Иствуд и всех спасает. Это все соответствует американскому менталитету. Россия — бандит, Украина — смиренные фермеры, а Америка — это Клин Иствуд или Шварценеггер. Поэтому даже с этой точки зрения, поддержка американцами украинцев останется сильной.

— 24 февраля — год российской войны в Украине. Необычайно сложный и трагический год. Как наша страна выглядит со стороны теперь?

— Война — это ужас, и дай Бог, чтобы он закончился как можно быстрее. Но если смотреть на этот год нейтрально, насколько это возможно, меня поражает мощная консолидация украинской государственности и идентичности. Это, кстати, нормально для воин. Войны укрепляют государство. В украинском случае война создала мощную армию, мощного президента, возможно, очень мощного. Но по нынешним обстоятельствам, это как раз и правильно. Государство тоже стало крепче, но оно уже шло по этому пути.

Фото: REUTERS/Toby Melville

Однако наибольшее влияние война оказала на национальную идентичность. Потому что, несмотря на все позитивные изменения, которые произошли за последние 30 лет, всегда был вопрос — а кто такие украинцы? Являются ли они патриотами или поддерживают это государство? И на то были разные ответы — да, нет, смотря когда, в зависимости от того или иного. Теперь на этот вопрос окончательный ответ. Украинцы консолидировались, создалась своего рода этническая нация, которая подчеркивает украинскую культуру и язык. Также создалась и политическая нация, которая состоит из разных людей и этнических рас.

Не хочу слишком все это идеализировать, изменения возможны, но войны оказывают влияние. Они творят нации и государства. Взять хотя бы США. Когда началась война против британцев в 1776 году, не было чувства американскости. Это были 13 колоний, которые примерно одинаково негативно относились к королю и имели свои определенные нарекания. Однако государства не было, как и нации. Но за 8 лет войны армия консолидировалась, начались истоки государственности, но больше всего консолидировалась американская нация.

В 1780-е годы уже существовали американцы. Они и дальше ссорились, ненавидели друг друга. Так же будет с украинцами. Но это произойдет в рамках украинской нации. А это уже огромное и очень позитивное изменение.

— Какой тогда за год войны в Украине стала россия? Окончательный изгой на международной арене?

— Россия — изгой в западном мире. А вот в Южной Америке, Африке, Азии, отношение к россии осталось нейтральным или положительным. К сожалению, там не совсем поддерживают Украину. Хотя должны были, ведь все они пережили империализм и колониализм, поэтому должны сочувствовать Украине.

Но важнейшую роль на мировой арене все-таки играют американцы, европейцы и китайцы. Пекин относится с определенной нейтральностью к россии и это тоже огромное изменение. Потому что еще год назад было впечатление, что китайский союз с россией навеки-вечны. А тут они не помогают россиянам и предостерегают путина от тех или иных шагов (например, от применения ядерного оружия. — Ред.).

Фото: Reuters

А вот в западном мире россия потеряла все. И это важно, потому что Запад остался чрезвычайно важным фактором. Многие российские олигархи имели немало культурных, экономических, общественных и личных связей именно с Западом. И если раньше к россиянам там относились нейтрально, то теперь они — фашисты, изгнанники, империалисты и так далее.

Вернуться к состоянию до войны с Украиной будет очень тяжело. Доверия больше нет. Для этого путину надо будет отойти, а его режим должен быть ликвидирован. На его место должны прийти другие люди, имеющие другие идеи. Хотя простить россиянам весь геноцид будет очень тяжело.

— Каким может быть 2023 год с точки зрения сегодняшнего дня?

— У меня положительные прогнозы. Россияне начали свое наступление, возможно через неделю-две оно будет более интенсивным. Но успехов у россиян нет ни под Бахмутом, а под Угледаром для них вообще катастрофа. Это должно быть какое-то чудо, чтобы российские войска успешно пошли на украинские позиции.

Можно предположить, что это наступление им не удастся. Следовательно, вполне возможно, что все закончится пшиком. Допустим, так и будет, а в марте-апреле начнется украинское контрнаступление с качественным западным оружием. Представим, что ВСУ пошли на Мелитополь и к концу лета захватили Крым. А это уже катастрофа не только для россии, но и для самого путина.

Россиянам станет ясно: что-то здесь не то. Потери россии в то время составят до 220 тысяч. Поражение на фронте, горы трупов, дискредитация самого путина — и не произойдет ли в таких обстоятельствах государственный переворот?

Я могу себе это легко представить. Тем более что в российкой и советской истории таких примеров — масса. В определенной степени это даже норма и такой сценарий для россии вполне реален. В таком случае война может закончиться, потому что в кремле начнется борьба за власть, и это будет отвлекать от войны.

ВСУ под Угледаром. Фото: REUTERS/Alex Babenko

Такие положительные сценарии зависят от того, провалится ли российское контрнаступление и удастся ли украинское. Если так и так — открываются положительные сценарии, включая окончание войны уже в 2023 году.

— На фоне российских поражений в Украине заметна публичная грызня людей, которые ведут эту войну. Особенно между Пригожиным и минобороны.

— В общем, это чрезвычайно положительный знак и позитивное развитие для Украины. Это значит, что в российской элите происходит определенный раскол. Это прекрасно, ведь рано или поздно кто-то из них скажет путину "достаточно".

В конце концов, переворот в россии может начать тот же Гиркин, который очень агрессивно относится к путину и его политике. Но если ультраправые это начнут, это не значит, что они останутся у власти. Однако это откроет возможности для других элит — демократических или консервативных. Такие в россии тоже есть.