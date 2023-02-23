Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow "Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль arrow

"Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль

23 февраля 2023 18:20
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Как война повлияла на Украину и украинцев – историк из США
Полномасштабное вторжение россии началось в четверг, 24 февраля 2022 года, в 3:40 утра
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Война россии в Украине принесла невероятное количество трагедий украинскому народу, но одновременно и консолидировала украинскую нацию, создала крепкое государство и мощнейшие вооруженные силы.

Какой Украина смотрится в мире теперь, через год войны, и как, собственно, эта война может закончиться уже в этом году — в интервью Новини.LIVE рассказал известный американский историк украинского происхождения Александр Мотыль.

Читайте также:

— На днях с неожиданным визитом Киев посетил президент США Джо Байден. Какова поддержка американцев Украины через год войны?

— Несколько дней назад был опрос, показывавший, что полгода назад 60% американцев поддерживали дальнейшую помощь Украине на том же уровне, а теперь эти цифры составляют 50%. Спустилось немного. Но если учесть, что рядовой американец год назад не имел понятия, где находится Украина, то 50% поддержки теперь — это очень много.

Жизнь отвлекает от событий. Безработица, инфляции, другие кризисы, проблемы и люди привыкают к войне. Когда-то она была шоком, а теперь стала почти рутиной "ну, война, вроде выиграем". Это обычная реакция людей.

А вот поддержка Украины среди политически интеллектуального класса США чрезвычайно велика и сильна. И в Конгрессе тоже. Да, республиканцы сказали, что не готовы выписывать чеки Украине, но против Украины из них какая-то горстка — только 10-15 человек. Это очень мало.

Конечно, какие-то изменения в дальнейшем будут, но они не будут решающими. Ведь то, что происходит в Украине — это война между огромной дрянной россией и невинной жертвой Украины.

Олександр Мотиль
Александр Мотыль. Фото: uainfocus.org

Это отвечает всем американским культурным архетипам — типичному голливудскому фильму, когда к смирным фермерам приходят бандиты, издеваются над ними, а потом на большом черном коне приезжает Клин Иствуд и всех спасает. Это все соответствует американскому менталитету. Россия — бандит, Украина — смиренные фермеры, а Америка — это Клин Иствуд или Шварценеггер. Поэтому даже с этой точки зрения, поддержка американцами украинцев останется сильной.

— 24 февраля — год российской войны в Украине. Необычайно сложный и трагический год. Как наша страна выглядит со стороны теперь?

— Война — это ужас, и дай Бог, чтобы он закончился как можно быстрее. Но если смотреть на этот год нейтрально, насколько это возможно, меня поражает мощная консолидация украинской государственности и идентичности. Это, кстати, нормально для воин. Войны укрепляют государство. В украинском случае война создала мощную армию, мощного президента, возможно, очень мощного. Но по нынешним обстоятельствам, это как раз и правильно. Государство тоже стало крепче, но оно уже шло по этому пути.

ЗСУ
Фото: REUTERS/Toby Melville 

Однако наибольшее влияние война оказала на национальную идентичность. Потому что, несмотря на все позитивные изменения, которые произошли за последние 30 лет, всегда был вопрос — а кто такие украинцы? Являются ли они патриотами или поддерживают это государство? И на то были разные ответы — да, нет, смотря когда, в зависимости от того или иного. Теперь на этот вопрос окончательный ответ. Украинцы консолидировались, создалась своего рода этническая нация, которая подчеркивает украинскую культуру и язык. Также создалась и политическая нация, которая состоит из разных людей и этнических рас.

Не хочу слишком все это идеализировать, изменения возможны, но войны оказывают влияние. Они творят нации и государства. Взять хотя бы США. Когда началась война против британцев в 1776 году, не было чувства американскости. Это были 13 колоний, которые примерно одинаково негативно относились к королю и имели свои определенные нарекания. Однако государства не было, как и нации. Но за 8 лет войны армия консолидировалась, начались истоки государственности, но больше всего консолидировалась американская нация.

В 1780-е годы уже существовали американцы. Они и дальше ссорились, ненавидели друг друга. Так же будет с украинцами. Но это произойдет в рамках украинской нации. А это уже огромное и очень позитивное изменение.

— Какой тогда за год войны в Украине стала россия? Окончательный изгой на международной арене?

— Россия — изгой в западном мире. А вот в Южной Америке, Африке, Азии, отношение к россии осталось нейтральным или положительным. К сожалению, там не совсем поддерживают Украину. Хотя должны были, ведь все они пережили империализм и колониализм, поэтому должны сочувствовать Украине.

Но важнейшую роль на мировой арене все-таки играют американцы, европейцы и китайцы. Пекин относится с определенной нейтральностью к россии и это тоже огромное изменение. Потому что еще год назад было впечатление, что китайский союз с россией навеки-вечны. А тут они не помогают россиянам и предостерегают путина от тех или иных шагов (например, от применения ядерного оружия. — Ред.).

Путін Сі Цзіньпін
Фото: Reuters

А вот в западном мире россия потеряла все. И это важно, потому что Запад остался чрезвычайно важным фактором. Многие российские олигархи имели немало культурных, экономических, общественных и личных связей именно с Западом. И если раньше к россиянам там относились нейтрально, то теперь они — фашисты, изгнанники, империалисты и так далее.

Вернуться к состоянию до войны с Украиной будет очень тяжело. Доверия больше нет. Для этого путину надо будет отойти, а его режим должен быть ликвидирован. На его место должны прийти другие люди, имеющие другие идеи. Хотя простить россиянам весь геноцид будет очень тяжело.

— Каким может быть 2023 год с точки зрения сегодняшнего дня?

— У меня положительные прогнозы. Россияне начали свое наступление, возможно через неделю-две оно будет более интенсивным. Но успехов у россиян нет ни под Бахмутом, а под Угледаром для них вообще катастрофа. Это должно быть какое-то чудо, чтобы российские войска успешно пошли на украинские позиции.

Можно предположить, что это наступление им не удастся. Следовательно, вполне возможно, что все закончится пшиком. Допустим, так и будет, а в марте-апреле начнется украинское контрнаступление с качественным западным оружием. Представим, что ВСУ пошли на Мелитополь и к концу лета захватили Крым. А это уже катастрофа не только для россии, но и для самого путина.

Россиянам станет ясно: что-то здесь не то. Потери россии в то время составят до 220 тысяч. Поражение на фронте, горы трупов, дискредитация самого путина — и не произойдет ли в таких обстоятельствах государственный переворот?

Я могу себе это легко представить. Тем более что в российкой и советской истории таких примеров — масса. В определенной степени это даже норма и такой сценарий для россии вполне реален. В таком случае война может закончиться, потому что в кремле начнется борьба за власть, и это будет отвлекать от войны.

ЗСУ
ВСУ под Угледаром. Фото: REUTERS/Alex Babenko

Такие положительные сценарии зависят от того, провалится ли российское контрнаступление и удастся ли украинское. Если так и так — открываются положительные сценарии, включая окончание войны уже в 2023 году.

— На фоне российских поражений в Украине заметна публичная грызня людей, которые ведут эту войну. Особенно между Пригожиным и минобороны.

— В общем, это чрезвычайно положительный знак и позитивное развитие для Украины. Это значит, что в российской элите происходит определенный раскол. Это прекрасно, ведь рано или поздно кто-то из них скажет путину "достаточно".

В конце концов, переворот в россии может начать тот же Гиркин, который очень агрессивно относится к путину и его политике. Но если ультраправые это начнут, это не значит, что они останутся у власти. Однако это откроет возможности для других элит — демократических или консервативных. Такие в россии тоже есть.

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

18:45 Составы команды на матч Лиги Конференций "Днепр-1" — АЕК: Довбика нет даже в запасе

18:43 Оползень в Китае: 48 человек пропали без вести

18:40 В США вынесли одно из первых решений по авторским правам на созданные ИИ изображения

18:35 На фоне больших потерь ЧВК "Вагнер" прекратила убивать наемников

18:30 В Израиле ученые нашли свидетельство неудачной операции на мозге 3500 лет назад

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:24 Бывший сотрудник Хлои Кардашьян подал на нее в суд: что его возмутило

Новина з фото

18:20 Чемпионат по легкой атлетике: одесские спортсмены завоевали четыре медали

18:20 Чиновников Киевводоканала будут судить за присвоение 2 млн грн: что известно

18:15 Коммуналка во время войны: кому и за какую услугу разрешили не платить

Новина з відео

18:08 На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании

Новина з відео

18:08 На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании

Новина з відео

16:41 23 недели ожидания: Максим Чмерковский станцевал зажигательную румбу с беременной женой

Новина з відео

16:40 Зеленский встретился с премьер-министром Испании: детали

Новина з відео

16:11 Мавка пылает яростью: создатели украинского мультфильма выпустили эмоциональное видео к годовщине войны

Новина з відео

16:10 К годовщине войны: в Лондоне появился огромный украинский флаг перед российским посольством

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:51 Китай может поддержать россию, но он не союзник кремля, — Ауслендер

Новина з відео

13:54 Звезда студии "Квартал 95" высмеял пенсионеров из "отрядов путина", которые возмущены Байденом

Новина з відео

13:20 Кому война, а кому салюты: в Одессе разыскивают правонарушителя

Новина з відео

10:47 Бывшая подопечная Могилевской сбежала в россию и начала сотрудничество с путинистом Бардашем

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

17:45 Год войны: взгляд из Израиля

Рік великої війни

17:20 "Родились в войну, и дожили до еще одной": супруги Батовские из Очакова, которые в один миг стали переселенцами

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

Рік великої війни

07:15 Жилье каких украинских знаменитостей уничтожила российская армия

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Актуальное по теме

None 23 Февраль 17:25

Харьков возрождается, несмотря на постоянные обстрелы. Что в городе отстроили за год войны

None 23 Февраль 18:25

Год войны: взгляд из Израиля

None 23 Февраль 16:28

"В Бахмуте круглосуточные атаки": военный о ситуации в городе

None 23 Февраль 16:17

Когда закончится война в Украине: известный историк дал прогноз на 2023 год

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB