Война Израиля и Ирана – что известно о нападении

Солдаты Цахала. Фото: BBC

Из-за угрозы риска вооруженного нападения Ирана на Израиль там уже блокируют GPS, чтобы нарушить возможную работу ракет и беспилотников. Кроме того, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о прекращении всех отпусков для солдат, служащих в боевых частях. Их отзывают обратно в части.

Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает BBC.

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Отмечается, что израильские власти считают, что ответ Ирана неизбежен и может состояться уже в пятницу, 5 апреля.

Это День Аль-Кудс — день солидарности с борьбой палестинцев за независимость. И именно в этот день, в частности, в Иране проходят антиизраильские митинги.

Уже в четверг в центральных частях Израиля наблюдалось нарушение работы системы GPS. Это является защитной мерой в препятствовании оружию, которое ее использует.

Спикер ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари подтвердил, что страна использует блокировку GPS, которую иногда называют "спуфингом".

Кроме того, военный призвал граждан Израиля следить за официальными сообщениями.

Более того, некоторые посольства страны были приведены в состояние готовности или эвакуированы из-за возможных атак со стороны Ирана.

Напомним, Иран может напасть на Израиль в течение 48 часов. Между тем, Израиль объявил мобилизацию для операторов ПВО, а железный купол и привел ВВС в полную боевую готовность.

Также мы писали, что граждане Израиля вышли на четырехдневные протесты в Иерусалиме, требуя отставки правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов в стране.