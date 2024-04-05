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Війна вже близько? В Ізраїлі відкликають солдатів з відпусток

5 квітня 2024 05:18
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Війна Ізраїлю та Ірану - що відомо про напад
Солдати ЦАХАЛу. Фото: ВВС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Через загрозу ризику збройного нападу Ірану на Ізраїль, там вже блокують GPS, аби порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Крім того, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах. Їх відкликають назад у частини.

Про це у четвер, 4 квітня, повідомляє BBC.

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Зазначається, що ізраїльська влада, вважає, що відповідь Ірану є неминучою і може відбутися вже у п’ятницю, 5 квітня. 

Це — День Аль-Кудс — день солідарності з боротьбою палестинців за незалежність. І саме в цей день, зокрема, в Ірані проходять антиізраїльські мітинги.

Вже у четвер у центральних частинах Ізраїлю спостерігалося порушення роботи системи GPS. Це є захисним заходом у перешкоджанні зброї, яка її використовує.

Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що країна використовує блокування GPS, яке іноді називають "спуфінгом".

Крім того, військовий закликав громадян Ізраїлю слідкувати за офіційними повідомленнями.

Ба більше, деякі посольства країни були приведені в стан готовності або евакуйовані через можливі атаки з боку Ірану.

Нагадаємо, Іран може напасти на Ізраїль протягом 48 годин. Тим часом Ізраїль оголосив мобілізацію для операторів ППО, а залізний купол та привів ВПС у повну бойову готовність.

Також ми писали, що громадяни Ізраїлю вийшли на чотириденні протести в Єрусалимі, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та проведення дострокових виборів у країні.

Іран
Ізраїль
війна

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