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Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

13 февраля 2023 08:00
оновлено: 18:47
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Какие последствия будет иметь война для нашего здоровья и экологии
Вооруженные конфликты оставляют след на здоровье людей на поколения вперед
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Война уносит много жизней во время боевых действий, однако и после победы мы будем еще долго ощущать на себе ее влияние. Токсическое наследие войны на поколение вперед будет влиять на окружающую среду и здоровье местного населения. Об этом пишут ученые из Университета Квинсленда Стейси Пиццино, Джо Дарем и Майкл Уоллер. Оригинал статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Война оставляет токсическое наследие, которое длится еще долго после того, как умолкают пушки — можем ли мы это остановить?

Количество вооруженных конфликтов, которые сейчас бушуют в мире, является наибольшим со времен Второй мировой войны. Эти войны могут оставить токсичное экологическое наследие и нанести невыразимый вред здоровью людей.

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Четверть населения мира, или два миллиарда человек, живут в странах, переживающих войну. К ним относятся Украина, Йемен, Сирия, Мьянма, Судан, Гаити и регион Сахеля в Северной Африке.

Насильственные конфликты наносят значительный вред окружающей среде, загрязняя воздух, воду и почву, а также нанося вред здоровью людей в долгосрочной перспективе.

Химическое орудие и токсины все еще употребляются в современных войнах. В прошлом месяце Организация Объединенных Наций официально приняла принципы защиты окружающей среды во время вооруженных конфликтов. Теперь требуются конкретные действия для их реализации.

Что такое токсичные остатки войны

Токсичные остатки войны — это ядовитые или опасные вещества, образовавшиеся в результате военных действий. К ним относятся:

  • радиоактивный материал,
  • белый фосфор,
  • иприты,
  • галогены,
  • тяжелые металлы,
  • диоксины и другие канцерогены человека.

Считается, что атомные бомбы, сброшенные на японские города Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, сразу убили более 200 000 человек. Еще больше умерло от ядерной радиации в последующие годы.

Некоторые токсические остатки являются прямым следствием вооруженных конфликтов. "Агент Оранж", использовавшийся во время войны во Вьетнаме, содержал опасные диоксины, продолжающие вредить людям и окружающей среде и сегодня.

Agent Orange
Распыление "Агент Оранж" во время войны во Вьетнаме. Фото: Wikimedia commons

Использование ядовитых газов и других опасных веществ в войне имеет долгую историю. К примеру, хлор и иприт использовались во время Первой мировой войны. Однако в отличие от многих прошлых войн, современные вооруженные конфликты все чаще происходят в городских и индустриальных районах, создавая значительный риск для гражданского населения и их окружающей среды.

И применение химического оружия продолжается. К примеру, в этом месяце представитель ООН заявил, что "отсутствие ответственности" сирийского правительства за использование химического оружия в ходе длительной гражданской войны в стране является "угрозой международному миру и безопасности и опасностью для всех нас".

Угроза для здоровья человека

Токсичные остатки войны могут привести ко многим негативным последствиям для здоровья людей.

Во Вьетнаме исследования свидетельствуют о значительно повышенном риске врожденных дефектов у детей родителей, испытавших влияние "Агент Оранж". В некоторых местах в почве, донных отложениях и продуктах питания, а также в грудном молоке и крови человека обнаружен очень высокий уровень диоксинов.

Исследования также связывают "Агент Оранж" с нестабильностью генома человека (или мутациями генома) у взрослых и детей.

В Газе был обнаружен повышенный уровень тяжелых металлов у матерей и новорожденных, подвергшихся военным атакам. Также в Газе врожденные дефекты связывают с влиянием белого фосфора и других бомб, содержащих токсичные и канцерогенные металлы.

В Хорватии более высокие концентрации металлов в крови были обнаружены у тех, кто испытал влияние ожесточенных боевых действий.

В Ираке открытые мусорные ямы, которые использовались для утилизации военных отходов, подвергали гражданское население опасности из-за ядовитого дыма и испарения. А дым от пожаров на нефтяных скважинах во время войны в Персидском заливе 1991 года и недавно в Сирии представляют токсический риск.

Пагубное влияние на окружающую среду

Помимо влияния на здоровье людей, вооруженные конфликты могут наносить значительный ущерб окружающей среде.

Підірвана нафтобаза в Житомирі
Взрыв на нефтебазе в Житомире из-за российского ракетного удара 8 марта 2022 года. Фото: УНИАН

Чувствительные ландшафты могут быть разрушены передвижением войск и транспортных средств. А взрывчатка может высвободить частицы, мусор и другие загрязняющие воздух и почву.

Война также может вызвать токсическое загрязнение косвенно, например, когда уничтожаются или выходят из строя сервисы и инфраструктура. Например, в результате бомбардировки Израилем электростанции в Ливане в 2006 году в Средиземное море попало 110 000 баррелей нефти, что привело к гибели рыб и черепах и повлекло за собой экологический кризис.

А по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), российские военные удары по украинским нефтеперерабатывающим заводам, химическим заводам, энергетическим объектам и промышленным предприятиям привели к попаданию токсичных веществ в воздух, воду и почву. В докладе говорится, что остатки боеприпасов и поврежденные военные транспортные средства также содержат токсичные для людей и окружающей среды материалы.

Война на Украине также вызывает опасения радиоактивного инцидента на Чернобыльской и других украинских атомных электростанциях.

Токсичные остатки войны также взаимодействуют с последствиями конфигурации климата. К примеру, с таянием льда в Гренландии загрязнители из заброшенной военной инфраструктуры времен Холодной войны могут попасть в водные пути.

дельфін
Из-за войны рф против Украины в Черном море массово погибают дельфины. Фото: Ivan Rusev / Facebook

Так что теперь?

Несмотря на известные последствия для здоровья и окружающей среды, токсичное оружие продолжает использоваться в вооруженных конфликтах.

В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла принципы защиты окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами. Они определяют, как следует защищать окружающую среду до, во время и после вооруженного конфликта.

Принципы включают в себя следующее:

  • определение и защита важных экологических территорий во время вооруженного конфликта,
  • обязательство удалять или обезвреживать токсические остатки войны.

Но эта защита не обязательна к выполнению так же, как договор или конвенция. Нужны действия, обеспечивающие реализацию принципов на практике. Правительства, международные организации, вооруженные группировки, предприятия и гражданское общество все должны играть свою роль.

По мнению Обсерватории по конфликтам и окружающей среде, такие действия должны включать формальный механизм реализации, например, привлечение группы правительств, чтобы обеспечить принятие принципов на местах.

А повышение осведомленности общественности о загрязнениях, вызванных конфликтом, также поможет создать необходимый импульс.

Без решительных действий токсичные пережитки войны будут продолжать представлять долгосрочную угрозу для общин и экосистем.

The Conversation

Стейси Пиццино, кандидат наук, Университет Квинсленда

Джо Дарем, старшая преподавательница по управлению рисками стихийных бедствий и здравоохранения, Квинслендский технологический университет

Майкл Уоллер, старший преподаватель биостатистики, Университет Квинсленда

Фото: Reuters

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