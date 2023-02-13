Які наслідки матиме війна для нашого здоров'я та екології

Збройні конфлікти залишають слід на здоров'ї людей на покоління вперед

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Війна забирає багато життів під час бойових дій, однак і після перемоги ми ще довго відчуватимемо на собі її вплив. Токсична спадщина війни на покоління вперед впливатиме на довкілля та здоров'я місцевого населення. Про це пишуть науковці з Університету Квінсленду Стейсі Піцціно, Джо Дарем та Майкл Воллер. Оригінал статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Війна залишає токсичну спадщину, яка триває ще довго після того, як замовкають гармати — чи можемо ми це зупинити?

Кількість збройних конфліктів, які зараз вирують у світі, є найбільшою з часів Другої світової війни. Ці війни можуть залишити токсичну екологічну спадщину та завдати невимовної шкоди здоров'ю людей.

Чверть населення світу, або два мільярди людей, живуть у країнах, що переживають війну. До них належать Україна, Ємен, Сирія, М'янма, Судан, Гаїті та регіон Сахеля в Північній Африці.

Насильницькі конфлікти завдають значної шкоди навколишньому середовищу, забруднюючи повітря, воду і ґрунт, а також завдаючи шкоди здоров'ю людей у довгостроковій перспективі.

Хімічна зброя і токсини все ще використовуються в сучасних війнах. Минулого місяця Організація Об'єднаних Націй офіційно ухвалила принципи захисту довкілля під час збройних конфліктів. Тепер потрібні конкретні дії для їх реалізації.

Що таке токсичні залишки війни

Токсичні залишки війни — це отруйні або небезпечні речовини, що утворилися в результаті військових дій. До них відносяться:

радіоактивний матеріал,

білий фосфор,

іприти,

галогени,

важкі метали,

діоксини та інші канцерогени людини.

Вважається, що атомні бомби, скинуті на японські міста Хіросіму і Нагасакі в 1945 році, одразу вбили понад 200 000 людей. Ще більше померло від ядерної радіації в наступні роки.

Деякі токсичні залишки є прямим наслідком збройних конфліктів. "Агент Оранж", який використовувався під час війни у В'єтнамі, містив небезпечні діоксини, що продовжують шкодити людям і навколишньому середовищу і сьогодні.

Розпилювання "Агент Оранж" під час війни у В'єтнамі. Фото: Wikimedia commons

Використання отруйних газів та інших небезпечних речовин у війні має довгу історію. Наприклад, хлор та іприт використовувалися під час Першої світової війни. Однак, на відміну від багатьох минулих воєн, сучасні збройні конфлікти все частіше відбуваються в міських та індустріальних районах, створюючи значний ризик для цивільного населення та їхнього довкілля.

І застосування хімічної зброї триває. Наприклад, цього місяця представник ООН заявив, що "відсутність відповідальності" сирійського уряду за використання хімічної зброї в ході тривалої громадянської війни в країні є "загрозою міжнародному миру і безпеці та небезпекою для всіх нас".

Загроза для здоров'я людини

Токсичні залишки війни можуть призвести до багатьох негативних наслідків для здоров'я людей.

У В'єтнамі дослідження свідчать про значно підвищений ризик вроджених дефектів у дітей батьків, які зазнали впливу "Агент Оранж". У деяких місцях у ґрунті, донних відкладеннях і продуктах харчування, а також у грудному молоці і крові людини виявлено надзвичайно високий рівень діоксинів.

Дослідження також пов'язують "Агент Оранж" з нестабільністю геному людини (або мутаціями геному) у дорослих і дітей.

У Газі було виявлено підвищений рівень важких металів у матерів і новонароджених, які зазнали військових атак. Також у Газі вроджені дефекти пов'язують з впливом білого фосфору та інших бомб, що містять токсичні і канцерогенні метали.

У Хорватії вищі концентрації металів у крові були виявлені у тих, хто зазнав впливу запеклих бойових дій.

В Іраку відкриті сміттєві ями, які використовувалися для утилізації військових відходів, наражали цивільне населення на небезпеку через отруйний дим і випаровування. А дим від пожеж на нафтових свердловинах під час війни в Перській затоці 1991 року і нещодавно в Сирії становлять токсичний ризик.

Згубний вплив на довкілля

Окрім впливу на здоров'я людей, збройні конфлікти можуть завдавати значної шкоди навколишньому середовищу.

Вибух на нафтобазі в Житомирі внаслідок російського ракетного удару 8 березня 2022 року. Фото: УНІАН

Чутливі ландшафти можуть бути зруйновані пересуванням військ і транспортних засобів. А вибухівка може вивільнити частинки, сміття та інші речовини, що забруднюють повітря і ґрунт.

Війна також може спричинити токсичне забруднення опосередковано, наприклад, коли знищуються або виходять з ладу сервіси та інфраструктура. Наприклад, в результаті бомбардування Ізраїлем електростанції в Лівані в 2006 році в Середземне море потрапило 110 000 барелів нафти, що призвело до загибелі риб і черепах і спричинило екологічну кризу.

А за даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), російські військові удари по українських нафтопереробних заводах, хімічних заводах, енергетичних об'єктах і промислових підприємствах призвели до потрапляння токсичних речовин у повітря, воду і ґрунт. У доповіді зазначається, що залишки боєприпасів і пошкоджені військові транспортні засоби також містять токсичні для людей і навколишнього середовища матеріали.

Війна в Україні також викликає побоювання радіоактивного інциденту на Чорнобильській та інших українських атомних електростанціях.

Токсичні залишки війни також взаємодіють з наслідками зміни клімату. Наприклад, з таненням льоду в Гренландії забруднювачі з покинутої військової інфраструктури часів Холодної війни можуть потрапити у водні шляхи.

Через війну рф проти України в Чорному морі масово гинуть дельфіни. Фото: Ivan Rusev / Facebook

То що тепер?

Незважаючи на відомі наслідки для здоров'я та довкілля, токсична зброя продовжує використовуватися у збройних конфліктах.

У грудні минулого року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила принципи захисту довкілля у зв'язку зі збройними конфліктами. Вони визначають, як слід захищати довкілля до, під час і після збройного конфлікту.

Принципи включають в себе наступне:

визначення та захист важливих екологічних територій під час збройного конфлікту,

зобов'язання видаляти або знешкоджувати токсичні залишки війни.

Але цей захист не є обов'язковим до виконання так само, як договір чи конвенція. Потрібні дії, щоб забезпечити реалізацію принципів на практиці. Уряди, міжнародні організації, збройні угруповання, підприємства та громадянське суспільство — усі мають відігравати свою роль.

На думку Обсерваторії з питань конфліктів і довкілля, такі дії повинні включати формальний механізм реалізації, наприклад, залучення групи урядів, щоб забезпечити прийняття принципів на місцях.

А підвищення обізнаності громадськості про забруднення, спричинене конфліктом, також допоможе створити необхідний імпульс.

Без рішучих дій токсичні пережитки війни продовжуватимуть становити довгострокову загрозу для громад та екосистем.

Стейсі Піцціно, кандидат наук, Університет Квінсленду

Джо Дарем, старша викладачка з управління ризиками стихійних лих та охорони здоров'я, Квінслендський технологічний університет

Майкл Воллер, старший викладач біостатистики, Університет Квінсленду

Фото: Reuters