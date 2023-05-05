Войну мы выиграем, нам нужно выиграть мир, — Пискун

Бывший Генеральный прокурор Украины Святослав Пискун. Фото: УНИАН

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун считает, что уже сейчас нужно думать, какой будет Украина в будущем. Думать, какими придут с войны военные, вернуть их в мирную жизнь. Как они будут снабжены.

Святослав Пискун стал гостем Вечер.LIVE.

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По убеждению Святослава Пискуна, Украина непременно выиграет эту войну, но нам сейчас нужно выиграть мир.

"Помните фильм "Место встречи изменить нельзя"? Что произошло с теми военными, что пришли с войны. Не было работы. Они пошли убивать, грабить. Затем государство пошло на то, что отменило смертную казнь. Чтобы убивать тех, кто пришел грабить", — отметил Святослав Пискун.

По его словам, государству уже сейчас нужно об этом думать.

Бывший Генпрокурор Украины также вспомнил о 30-ти тысячных доплатах для военнослужащих.

По его убеждению, найти в бюджете сейчас дополнительные средства достаточно сложно.

"30 тысяч доплаты военным. Это очень тяжело сделать. Бюджет не выдержит такой нагрузки. Руководители силовых ведомств знают свои расходы", — добавил Пискун.

Источники финансирования доплат от Минфина

По словам Министра финансов, армию можно финансировать исключительно за счет повышения налогов. Поэтому возврат доплат военным требует изменений в государственном бюджете, чтобы внести вышеуказанную сумму в расходы. Речь идет о существенном повышении Налога на добавленную стоимость и военного сбора. Таким образом, обеспечение финансирования выплат военных ляжет на плечи налогоплательщиков.

"Невозможно это сосчитать и невозможно это профинансировать. Это возможно сделать только в нише изменения закона о бюджете, предусмотреть в год дополнительно 170 млрд грн, предусмотреть увеличение налогов, в частности НДС на 4% и военного сбора в 3 раза. Тогда это можно профинансировать", — отметил министр.

Он пояснил, что других вариантов, как можно профинансировать возврат доплат, нет. Перераспределение средств невозможно. За счет международных средств государство финансирует выплаты госслужащих, в то время как армию можно финансировать за счет налогов и собственного бизнеса.

"Увеличивая расходы на армию, нужно понимать последствия таких шагов", — подчеркнул Марченко.

Глава Минфина убежден, что вопрос мотивации военнослужащих должно решать военное руководство.

Святослав Пискун также напомнил, что ВР сейчас должна вернуться к рассмотрению тех законопроектов, которые крайне необходимы.

"К примеру, военный трибунал. У нас сегодня 70 тысяч дел о преступлениях в сфере войны и нужно это кому-то делать", - вспомнил Святослав Пискун.

Глава союза юристов Украины Святослав Пискун также заявил, что нет гарантий, что, послушав украинского омбудсмена, украинец возьмет российский паспорт, а затем, когда Украина вернет все территории, этого человека не объявят коллаборантом. Он считает, что Украина может принять закон, что все украинцы, отказавшиеся от своего гражданства, являются коллаборантами и преступниками.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский недавно анонсировал мощные шаги по созданию трибунала против Российской Федерации. По словам Президента, Украине и миру недостаточно того, чтобы Россия была слабой, как это уже происходит, ведь нужно создать трибунал.