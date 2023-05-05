Войну мы выиграем, нам нужно выиграть мир, — Пискун
Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун считает, что уже сейчас нужно думать, какой будет Украина в будущем. Думать, какими придут с войны военные, вернуть их в мирную жизнь. Как они будут снабжены.
Святослав Пискун стал гостем Вечер.LIVE.
По убеждению Святослава Пискуна, Украина непременно выиграет эту войну, но нам сейчас нужно выиграть мир.
"Помните фильм "Место встречи изменить нельзя"? Что произошло с теми военными, что пришли с войны. Не было работы. Они пошли убивать, грабить. Затем государство пошло на то, что отменило смертную казнь. Чтобы убивать тех, кто пришел грабить", — отметил Святослав Пискун.
По его словам, государству уже сейчас нужно об этом думать.
Бывший Генпрокурор Украины также вспомнил о 30-ти тысячных доплатах для военнослужащих.
По его убеждению, найти в бюджете сейчас дополнительные средства достаточно сложно.
"30 тысяч доплаты военным. Это очень тяжело сделать. Бюджет не выдержит такой нагрузки. Руководители силовых ведомств знают свои расходы", — добавил Пискун.
Источники финансирования доплат от Минфина
По словам Министра финансов, армию можно финансировать исключительно за счет повышения налогов. Поэтому возврат доплат военным требует изменений в государственном бюджете, чтобы внести вышеуказанную сумму в расходы. Речь идет о существенном повышении Налога на добавленную стоимость и военного сбора. Таким образом, обеспечение финансирования выплат военных ляжет на плечи налогоплательщиков.
"Невозможно это сосчитать и невозможно это профинансировать. Это возможно сделать только в нише изменения закона о бюджете, предусмотреть в год дополнительно 170 млрд грн, предусмотреть увеличение налогов, в частности НДС на 4% и военного сбора в 3 раза. Тогда это можно профинансировать", — отметил министр.
Он пояснил, что других вариантов, как можно профинансировать возврат доплат, нет. Перераспределение средств невозможно. За счет международных средств государство финансирует выплаты госслужащих, в то время как армию можно финансировать за счет налогов и собственного бизнеса.
"Увеличивая расходы на армию, нужно понимать последствия таких шагов", — подчеркнул Марченко.
Глава Минфина убежден, что вопрос мотивации военнослужащих должно решать военное руководство.
Святослав Пискун также напомнил, что ВР сейчас должна вернуться к рассмотрению тех законопроектов, которые крайне необходимы.
"К примеру, военный трибунал. У нас сегодня 70 тысяч дел о преступлениях в сфере войны и нужно это кому-то делать", - вспомнил Святослав Пискун.
Глава союза юристов Украины Святослав Пискун также заявил, что нет гарантий, что, послушав украинского омбудсмена, украинец возьмет российский паспорт, а затем, когда Украина вернет все территории, этого человека не объявят коллаборантом. Он считает, что Украина может принять закон, что все украинцы, отказавшиеся от своего гражданства, являются коллаборантами и преступниками.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский недавно анонсировал мощные шаги по созданию трибунала против Российской Федерации. По словам Президента, Украине и миру недостаточно того, чтобы Россия была слабой, как это уже происходит, ведь нужно создать трибунал.