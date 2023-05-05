Війну ми виграємо, нам треба виграти мир, — Піскун

Колишній Генеральний прокурор України Святослав Піскун. Фото: УНІАН

Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун вважає, що вже зараз потрібно думати, якою Ураїна буде у майбутньому. Думати, якими прийдуть з війни військові, повернуться до мирного життя. Як вони будуть забезпечені.

Святослав Піскун став гостем Вечір.LIVE.

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На переконання Святослава Піскуна, Україна неодмінно виграє цю війну, але нам зараз треба виграти мир.

"Пам’ятаєте фільм "Место встречи изменить нельзя"? Що сталося з тими військовими, що прийшли з війни. Не було роботи. Вони пішли вбивати, грабувати. Потім держава пішла на те, що скасувала смертну кару. Щоб вбивати тих, хто пішов грабувати", — зазначив Святослав Піскун.

За його словами, державі вже зараз потрібно про це думати.

Колишній Генпрокурор України також згадав про 30-ти тисячні доплати для військовослужбовців.

На його переконання, винайти у бюджеті зараз додаткові кошті досить складно.

"30 тисяч доплати військовим. Це дуже важко зробити. Бюджет не витримає такого навантаження. Керівники силових відомств знають свої видатки", — додав Піскун.

Джерела фінансування доплат

За словами міністра фінансів, армію можна фінансувати виключно за рахунок підвищення податків. Тому повернення доплат військовим потребує змін у державному бюджеті, щоб внести вищевказану суму у видатки. Йдеться про суттєве підвищення Податку на додану вартість та військового збору. Таким чином, забезпечення фінансування виплат військових ляже на плечі платників податків.

"Неможливо це порахувати і неможливо це профінансувати. Це можливо зробити тільки в ніші зміни закону про бюджет, передбачити на рік додатково 170 млрд грн, передбачити збільшення податків, зокрема, ПДВ на 4% та військового збору у 3 рази. Тоді це можна профінансувати", — зазначив міністр.

Він пояснив, що інших варіантів, як можна профінансувати повернення доплат, не існує. Перерозподіл коштів неможливий. За рахунок міжнародних коштів держава фінансує виплати держслужбовців, тоді як армію можна фінансувати за рахунок податків та власного бізнесу.

"Збільшуючи витрати на армію, потрібно розуміти наслідки таких кроків", — наголосив Марченко.

Голова Мінфіну переконаний, що питання мотивації військовослужбовців має вирішувати військове керівництво.

Святослав Піскун також нагадав, що ВР має зараз повернутися до розгляду тих законопроєктів, які конче необхідні.

"Наприклад, воєнний трибунал. У нас сьогодні 70 тисяч справ про злочини у сфері війни і треба це комусь робити", — згадав Святослав Піскун.

Глава спілки юристів України Святослав Піскун також заявив, що немає гарантій, що, послухавши українського омбудсмена, українець візьме російський паспорт, а потім, коли Україна поверне всі території, цю людину не оголосять колаборантом. Він вважає, що Україна може ухвалити закон, що всі українці, які відмовилися від свого громадянства, є колаборантами та злочинцями.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нещодавно анонсував потужні кроки для створення трибуналу проти Російської Федерації. За словами Президента, Україні й світові не достатньо лише того, щоб Росія була слабкою, як це вже відбувається, адже потрібно створити трибунал.