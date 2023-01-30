Российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске — работы проводятся в поженом темпе

Спутниковый снимок аэродрома в Бердянске

Российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта. Работы проводятся в пожарном темпе, значительная часть работ осуществлена через две недели.

Об этом пишет Defense Express.

Укрепление аэродрома в Бердянске

Как отмечает издание, оккупанты продолжают готовиться к обороне и осуществляют это даже в относительно далеком тылу оккупированных территорий. В частности, в аэропорту захваченного Бердянска, который сейчас находится чуть ли не в 100 км от текущей линии фронта.

Этот заброшенный аэродром россияне уже давно превратили в собственную базу для вертолетов и продолжают его использование. Об этом свидетельствуют публичные фотографии от Planet Labs.

На снимках аэродрома, которые были сделаны 27 января, замечено девять летательных аппаратов, из которых восемь возможно идентифицировать как вертолеты, а один (отделенный зеленым) довольно похож на БпЛА типа "Форпост". Также на аэродроме подмечена и активность наземного персонала и техники.

Но при анализе снимков была замечена другая крайне важная деятельность оккупантов — превращение аэродрома в узел обороны с созданием полноценного периметра укреплений. Общая картина смотрится следующим образом.

Весь аэродром по 15-километровому периметру получил линии обороны, состоящие из окопов, траншей и отдельных позиций, включая укрытия для техники. Более того, перед линией окопов устанавливаются противотанковые надолбы — известные "пирамидки Вагнера".

Для удобства еще раз общий план, собранный из снимков сделанных 26 и 27 января. Элементы основной линии обороны обозначены красным, синим — противотанковые надолбы, установка которых находится в процессе, желтым — внутренний периметр обороны, созданный ранее.

Следует отметить, что сами "пирамидки Вагнера" устанавливаются в три ряда. По состоянию на 27 января примерно на 30% аэродрома уже были окружены ими.

Также удалось приблизительно установить сроки проведения таких работ после 10 января. То есть для проведения довольно масштабной части работ оккуантам понадобилось всего около двух недель.

Сами окопы, учитывая спутниковый снимок, вырыты тяжелой техникой, в частности экскаваторами, рядом с некоторыми укреплениями замечено проведение работ по обустройству вырытых траншей.

Подготовка оккупантами обороны Бердянска с таким размахом действительно интересна темпами проведения работ, а также выбором этого места для создания укрепрайона с круговой обороной.

Напомним, недавно в Бердянске взорвали авто известной коллаборантки Валентины Мамай. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, Мамай пострадала в результате взрыва. Она находится в местной больнице.