Російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську — роботи проводяться в поженому темпі

Супутниковий знімок аеродрому в Бердянку

Російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту. Роботи проводяться у пожежному темпі, значну частину робіт здійснено за два тижні.

Про це пише Defense Express.

Укріплення аеродрому в Бердянську

Як зазначає видання, окупанти продовжують готуватись до оборони й здійснюють це навіть у відносно далекому тилу окупованих територій. Зокрема в аеропорту захопленого Бердянська, який зараз знаходиться ледь не у 100 км від поточної лінії фронту.

Цей закинутий аеродром росіяни вже доволі давно перетворили на власну базу для вертольотів і продовжують його використання. Про це свідчать публічні знімки від Planet Labs.

На знімках літовища, які були зроблені 27 січня, помічено дев'ять літальних апаратів, з яких вісім можливо ідентифікувати як вертольоти, а один (виокремлений зеленим) доволі схожий на БпЛА типу "Форпост". Також на аеродромі помічена й активність наземного персоналу та техніки.

Але під час аналізу знімків була помічена інша вкрай важлива діяльність окупантів — перетворення аеродрому на вузол оборони зі створенням повноцінного периметра укріплень. Загальна картина виглядає наступним чином.

Весь аеродром по 15 кілометровому периметру отримав лінії оборони, які складаються з окопів, траншей та окремих позицій, включно з укриттями для техніки. Щобільше, перед лінією окопів встановлюються протитанкові надовби — відомі "пірамідки Вагнера".

Для зручності ще раз загальний план, який зібраний зі знімків зроблених 26 та 27 січня. Елементи основної лінії оборони позначені червоним, синім — протитанкові надовби, встановлення яких знаходиться у процесі, жовтим — внутрішній периметр оборони, який був створений раніше.

Варто зазначити, що самі "пірамідки Вагнера" встановлюються у три ряди. Станом на 27 січня приблизно на 30% аеродрому вже було оточено ними.

Також вдалось приблизно встановити строки проведення таких робіт — після 10 січня. Тобто для проведення доволі масштабної частини робіт окупантам знадобилось лише близько двох тижнів.

Самі окопи, з огляду на супутниковий знімок вириті важкою технікою, зокрема екскаваторами, поряд з деякими укріпленнями помічено проведення робіт з облаштування виритих траншей.

Підготовка окупантами оборони аеропорту Бердянська з таким розмахом дійсно цікава темпами проведення робіт, а також вибором цього місця для створення укріпрайону з круговою обороною.

Нагадаємо, нещодавно в Бердянську підірвали авто відомої колаборантки Валентини Мамай. За даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, Мамай постраждала в результаті вибуху. Вона знаходиться в місцевій лікарні.