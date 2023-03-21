Военные аналитики объяснили, что российские власти будут делать из ЧВК "Вагнер" Пригожина
Российские власти, вероятно, планируют сохранить влияние ЧВК "Вагнер" в мире. Но с российско-украинской войны "вагнеровцы" хотят вытеснить.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
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Изменение отношения к ЧВК "Вагнер"
Аналитики Института предполагают, что российские власти пока не понимают, как относиться к частной военной компании Евгению Пригожину после уничтожения "вагнеровцев" под Бахмутом.
Так, лидер прокремлевской партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов предложил легализовать частные военные компании, взяв их под контроль министерства обороны.
Это было бы серьезным ограничением нынешнего влияния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Вагнер" вытеснят из Украины
Один из связанных с "вагнеровцами" российских военных блоггеров обвинил минобороны рф в саботировании попыток ЧВК пополнить свои силы наемниками из других стран.
В ISW считают, что таким образом российские власти хотят помешать Пригожину восстановить свои мощности и свое влияние на украинскую войну. Вместе с тем, россия стремится сохранить влияние "Вагнера" в других странах, в частности, в Африке.
Напомним, в начале февраля стало известно, что "вагнеровцы" будут зачищать золотоносный район в Центральноафриканской республике.
Фото: "Радио Свобода"