Військові аналітики пояснили, що російська влада робитиме із ПВК "Вагнер" Пригожина

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин

Російська влада, імовірно, планує зберегти вплив ПВК "Вагнер" у світі. Але з російсько-української війни "вагнерівців" хочуть витіснити.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зміна ставлення до ПВК "Вагнер"

Аналітики Інституту припускають, що російська влада поки що не розуміє, як ставитися до приватної військової компанії Євгена Пригожина після знищення "вагнерівців" під Бахмутом.

Так, лідер прокремлівської партії "Справедлива Росія — за правду" Сергій Миронов запропонував легалізувати приватні військові компанії, взявши їх під контроль міністерства оборони.

Це було б серйозним обмеженням нинішнього впливу власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Вагнер" витіснять з України

Один із пов’язаних з "вагнерівцями" російських військових блогерів звинуватив міноборони рф у саботуванні спроб ПВК поповнити свої сили найманцями з інших країн.

У ISW вважають, що таким чином російська влада хоче перешкодити Пригожину відновити свої потужності і свій вплив на українській війні. Разом з тим, рф прагне зберегти вплив "Вагнера"у інших країнах, зокрема, в Африці.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що що "вагнерівці" зачищатимуть золотонісний район в Центральноафриканській республіці.

Фото: "Радіо Свобода"