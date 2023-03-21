Військові аналітики пояснили, що російська влада робитиме із ПВК "Вагнер" Пригожина
Російська влада, імовірно, планує зберегти вплив ПВК "Вагнер" у світі. Але з російсько-української війни "вагнерівців" хочуть витіснити.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
-
Аналітики ISW розповіли, як путін планує згуртувати світ проти Заходу
-
ЗСУ знову знищили за добу майже рекордну кількість окупантів, — Генштаб
-
В Україну їде прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда: деталі візиту
-
В Україні спростили отримання пенсій деяким громадянам
-
Конфіскація російських активів: Гетманцев пояснив, що належало рф і як це відбирає Україна
-
Путін отримав не ту підтримку Китаю, на яку розраховував, — ISW
-
Курс валют в Україні 21 березня: скільки коштують долар та євро
-
Духівник путіна виявив в окупованому Севастополі підземну річку: що відомо
-
Ціни вдарять по кишені: експерти порівняли вартість життя у Польщі
-
Наступ росіян на Бахмут наближається до кульмінації: в ISW оцінили шанс на перемогу
Зміна ставлення до ПВК "Вагнер"
Аналітики Інституту припускають, що російська влада поки що не розуміє, як ставитися до приватної військової компанії Євгена Пригожина після знищення "вагнерівців" під Бахмутом.
Так, лідер прокремлівської партії "Справедлива Росія — за правду" Сергій Миронов запропонував легалізувати приватні військові компанії, взявши їх під контроль міністерства оборони.
Це було б серйозним обмеженням нинішнього впливу власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
"Вагнер" витіснять з України
Один із пов’язаних з "вагнерівцями" російських військових блогерів звинуватив міноборони рф у саботуванні спроб ПВК поповнити свої сили найманцями з інших країн.
У ISW вважають, що таким чином російська влада хоче перешкодити Пригожину відновити свої потужності і свій вплив на українській війні. Разом з тим, рф прагне зберегти вплив "Вагнера"у інших країнах, зокрема, в Африці.
Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що що "вагнерівці" зачищатимуть золотонісний район в Центральноафриканській республіці.
Фото: "Радіо Свобода"