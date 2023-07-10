Военные аналитики предположили, зачем в сеть выложили уставные документы ЧВК "Вагнер"
Неизвестные лица опубликовали в интернете графическое изображение, схожее на устав частной военной кампании "Вагнер". В документе есть упоминание об Украине.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны.
Зачем в сеть выложили документы ЧВК "Вагнер"
По словам экспертов, устав выложили в интернет, вероятно, с целью демонстрации военного предприятия как компетентного участника.
В документе утверждается, что базовыми принципами "Вагнера" являются поддержка боевых действий России в Украине пути служения российскому президенту Владимиру Путину и русским людям.
"Все еще неясно, кому принесет пользу утечка предполагаемого учредительного документа "Вагнера", поскольку данный документ представляет ЧВК "Вагнер" более профессиональной и привлекательной в сравнении с обычными военнослужащими России", — говорится в обзоре.
Также сообщается, что российское министерство обороны ведет параллельную кампанию по вербовке бойцов "Вагнера" для заключения контрактов с Министерством обороны РФ.
Напомним, что британская разведка проанализировала освещение российскими государственными СМИ бунта ЧВК "Вагнер". СМИ почти наверняка были изначально удивлены мятежом и не были к нему готовы