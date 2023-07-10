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Військові аналітики припустили, навіщо у мережу виклали статутні документи ПВК "Вагнер"

10 липня 2023 07:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військові аналітики припустили, навіщо у мережу виклали статутні документи ПВК "Вагнер"
Приватна військова кампанія "Вагнер". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Невідомі особи опублікували в інтернеті графічне зображення, схоже на статут приватної військової кампанії "Вагнер". У документі є згадка про Україну.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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За словами експертів, статут виклали в інтернет, мабуть, з метою демонстрації військового підприємства як компетентного учасника.

У документі стверджується, що базовими принципами "Вагнера" є підтримка бойових дій Росії в Україні на шляху служіння російському президенту Володимиру Путіну та російським людям.

"Все ще неясно, кому принесе користь витік передбачуваного установчого документа "Вагнера", оскільки цей документ представляє ПВК "Вагнер" більш професійним і привабливим у порівнянні зі звичайними військовослужбовцями Росії", — йдеться в огляді.

Також повідомляється, що російське міністерство оборони веде паралельну кампанію з вербування бійців "Вагнера" для укладання контрактів із Міністерством оборони РФ.

Нагадаємо, що британська розвідка проаналізувала висвітлення російськими державними ЗМІ бунту ПВК "Вагнер". ЗМІ майже напевно були спочатку здивовані заколотом і не були готові до нього.

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