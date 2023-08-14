Военные эксперты уверяют, что Украина может победить и без F-16

Американские истребители F-16. Фото: US Air Force/Tech. Sgt. Matthew Lotz

Наличие истребителей F-16 у Украины не изменили бы ход боевых действий в войне против России. Больше того, по мнению военных экспертов, Украина может победить в контрнаступлении и без них.

Об этом сообщает The New York Times.

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Роль F-16 в контрнаступлении Украины

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена больше года думала, давать ли разрешение странам НАТО по отправке Украине истребителей F-16. Учитывая время, которое нужно пилотам для обучения, эти самолеты не играют большой роли в контрнаступлении.

"В этой связи встает вопрос: может ли контрнаступление победить без значительной воздушной силы — основы тактики ведения войны, к которой Запад призывает Украину? Ответ, похоже, "да", как заявили в интервью на прошлой неделе нынешние и бывшие официальные лица в Украине, США и Европе, а также западные оборонные аналитики", — говорится в публикации.

Однако без истребителей это будет не так-то просто. К тому же, генерал ВВС США в отставке и бывший командующий НАТО Филипп Бридлав заявил, что Украине придется контрнаступать без F-16.

"Если вы ожидаете, что Украина будет воевать так, как воюем мы, то они должны иметь те инструменты, которые мы имеем, а мы не дали им этих инструментов", — добавил Бридлав.

Как отсутствие F-16 повлияло на ситуацию на передовой

По мнению некоторых экспертов, отсутствие F-16 у Украины этим летом повлияло на ход боевых действий, если учитывать обстрелы украинских позиций российскими боевыми вертолетами. По данным Министерства обороны Великобритании, некоторые из этих вертолетов оснащены противотанковыми ракетами, которые трудно перехватить украинским ПВО.

Однако, по мнению полковника Маркуса Райзнера, курирующего развитие вооруженных сил в главной военной академии Австрии, при наличии F-16 Украина могла бы лучше себя защитить.

Издание отмечает, что у Украины и России есть хорошие системы ПВО, что затрудняет проведение атак с воздуха. Более того, украинские пилоты на таких самолетах как МиГ и "Сухой" не подлетают близко, чтобы самим не стать целью. Поэтому, по словам анонимного представителя администрации Байдена, неизвестно, смогут ли украинские силы оказать поддержку на суше, даже если получат F-16.

Мнения военных экспертов

NYT также сообщает, что после потерь в начале контрнаступления командиры сменили тактику на использование артиллерийских и ракетных обстрелов. Однако некоторые военные эксперты полагают, что проблема не в отсутствии воздушных сил.

Так, полковник в отставке и опытный летчик армии США Стив Бойлан заявил, что военным США потребовалось много времени, чтобы профессионально научиться летать на F-16, а не на скорую руку.

Военный эксперт по аэрокосмическим вопросам Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри отметил, что даже несколько F-16 не изменят ход войны. Однако профессиональные пилоты с оснащенной эскадрильей F-16, теоретически, помогли бы в украинском контрнаступлении.

Напомним, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, из-за прохождения дополнительных языковых курсов.