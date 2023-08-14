Військові експерти запевняють, що Україна може перемогти й без F-16

Американські винищувачі F-16. Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Matthew Lotz

Наявність винищувачів F-16 в України не змінили б ходу бойових дій у війні проти Росії. Щобільше, на думку військових експертів, Україна може перемогти в контрнаступі й без них.

Про це повідомляє The New York Times.

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Роль F-16 в контрнаступі України

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена понад рік думала, чи давати дозвіл країнам НАТО щодо відправки Україні винищувачів F-16. Зважаючи на час, який потрібен пілотам для навчання, ці літаки не відіграють великої ролі в контрнаступі.

"У зв'язку з цим постає питання: Чи може контрнаступ перемогти без значної повітряної сили — основи тактики ведення війни, до якої Захід закликає Україну? Відповідь, схоже, "так", як заявили в інтерв'ю минулого тижня нинішні і колишні офіційні особи в Україні, США і Європі, а також західні оборонні аналітики", — йдеться в публікації.

Однак без винищувачів це буде не так просто. До того ж генерал ВПС США у відставці і колишній командувач НАТО Філіп Брідлав заявив, що Україні доведеться контрнаступати без F-16.

"Якщо ви очікуєте, що Україна буде воювати так, як воюємо ми, то вони повинні мати ті інструменти, які маємо ми, а ми не дали їм цих інструментів", — додав Брідлав.

Як відсутність F-16 вплинуло на ситуацію на передовій

На думку деяких експертів, відсутність F-16 в України цього літа вплинуло на перебіг бойових дій, якщо зважати на обстріли українських позицій російськими бойовими вертольотами. За даними Міністерства оборони Великої Британії, деякі з цих вертольотів оснащені протитанковими ракетами, які важко перехопити українській ППО.

Однак на думку полковника Маркуса Райзнера, який курує розвиток збройних сил в головній військовій академії Австрії, за наявності F-16 Україна могла б краще себе захистити.

Видання зазначає, що Україна й Росія мають хороші системи ППО, що ускладнює проведення атак із повітря. Більше того українські пілоти на таких літаках як МіГ та "Сухий", не підлітають близько, щоб самим не стати ціллю. Тому за словами анонімного представника адміністрації Байдена, невідомо, чи зможуть українські сили надати підтримку на суші, навіть якщо отримають F-16.

Думки військових експертів

NYT також повідомляє, що після втрат на початку контрнаступу командири змінили тактику на використання артилерійських та ракетних обстрілів. Однак деякі військові експерти вважають, що проблема не в відсутності повітряних сил.

Так, полковник у відставці та досвідчений льотчик армії США Стів Бойлан заявив, що військовим США потрібно було багато часу, щоб професійно навчитися літати на F-16, а не нашвидкуруч.

Військовий експерт з аерокосмічних питань Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дуглас Баррі зазначив, що навіть кілька F-16 не змінять ходу війни. Однак професійні пілоти з оснащеною ескадрильєю F-16, теоретично, посприяли б в українському контрнаступі.

Нагадаємо, що перша група українських пілотів завершить військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через проходження додаткових мовних курсів.