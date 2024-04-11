Военные, которые прошли плен, получили право на демобилизацию, — нардеп
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что прошедшие плен военные отныне имеют право на демобилизацию. Соответствующая норма предусмотрена в мобилизационном законе, принятом избранниками сегодня.
Об этом политик рассказал на своей странице в Telegram.
Что известно
"Важная новость для всех, кто прошел в плен! Вы получили право на демобилизацию. Эта норма предусмотрена в мобилизационном законе, который был принят сегодня", — написал Гончаренко, говоря о демобилизации.
Он добавил, что этот процесс будет происходить по собственному желанию военного.
"То есть, если вы хотите остаться в армии — это ваше право", — сказал нардеп.
Напомним, 11 апреля утром во время голосования Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом.
Кроме того, стало известно, что из соответствующего документа была изъята правка о демобилизации.
К слову, вскоре Кабинет Министров должен принять дополнительные выплаты в 70 тысяч гривен для находящихся на передовой военных.
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