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Военные, которые прошли плен, получили право на демобилизацию, — нардеп

11 апреля 2024 13:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Военные, которые прошли плен, получили право на демобилизацию, — нардеп
Алексей Гончаренко. Фото: партия "Европейская солидарность"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что прошедшие плен военные отныне имеют право на демобилизацию. Соответствующая норма предусмотрена в мобилизационном законе, принятом избранниками сегодня.

Об этом политик рассказал на своей странице в Telegram.

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"Важная новость для всех, кто прошел в плен! Вы получили право на демобилизацию. Эта норма предусмотрена в мобилизационном законе, который был принят сегодня", — написал Гончаренко, говоря о демобилизации.

Он добавил, что этот процесс будет происходить по собственному желанию военного.

"То есть, если вы хотите остаться в армии — это ваше право", — сказал нардеп.

Напомним, 11 апреля утром во время голосования Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом.

Кроме того, стало известно, что из соответствующего документа была изъята правка о демобилизации.

К слову, вскоре Кабинет Министров должен принять дополнительные выплаты в 70 тысяч гривен для находящихся на передовой военных.

война
военные
пленные
мобилизация
война в Украине
демобилизация

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