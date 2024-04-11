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Військові, які пройшли полон, отримали право на демобілізацію, — нардеп

11 квітня 2024 13:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Військові, які пройшли полон, отримали право на демобілізацію, — нардеп
Олексій Гончаренко. Фото: партія "Європейська солідарність"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що військові, які пройшли полон, відтепер мають право на демобілізацію. Відповідна норма передбачена в мобілізаційному законі, який обранці ухвалили сьогодні.

Про це політик розповів на своїй сторінці в Telegram.

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Що відомо

"Важлива новина для всіх, хто пройшов полон! Ви отримали право на демобілізацію. Ця норма передбачена в мобілізаційному законі, який ухвалили сьогодні", — написав Гончаренко, говорячи про демобілізацію. 

Він додав, що цей процес відбуватиметься за власним бажанням військового. 

"Тобто якщо ви хочете залишитись у війську — це ваше право", — сказав нардеп. 

Нагадаємо, 11 квітня зранку під час голосування Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.

Крім того, стало відомо, що із відповідного документу вилучили правку про демобілізацію.

До слова, невдовзі Кабінет Міністрів має ухвалити додаткові виплати у 70 тисяч гривень для військових, які перебувають на передовій. 

війна
військові
полонені
мобілізація
війна в Україні
демобілізація

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