Військові, які пройшли полон, отримали право на демобілізацію, — нардеп

Олексій Гончаренко. Фото: партія "Європейська солідарність"

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що військові, які пройшли полон, відтепер мають право на демобілізацію. Відповідна норма передбачена в мобілізаційному законі, який обранці ухвалили сьогодні.

Про це політик розповів на своїй сторінці в Telegram.

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Що відомо

"Важлива новина для всіх, хто пройшов полон! Ви отримали право на демобілізацію. Ця норма передбачена в мобілізаційному законі, який ухвалили сьогодні", — написав Гончаренко, говорячи про демобілізацію.

Він додав, що цей процес відбуватиметься за власним бажанням військового.

"Тобто якщо ви хочете залишитись у війську — це ваше право", — сказав нардеп.

Нагадаємо, 11 квітня зранку під час голосування Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.

Крім того, стало відомо, що із відповідного документу вилучили правку про демобілізацію.

До слова, невдовзі Кабінет Міністрів має ухвалити додаткові виплати у 70 тисяч гривень для військових, які перебувають на передовій.