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Военные учения РФ и Беларуси продлили до 28 мая

21 мая 2023 02:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Военные учения РФ и Беларуси продлили до 28 мая
РФ и Беларусь проводят очередные учения. Фото: Минобороны Беларуси
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В который раз продлили совместные военные учения вооруженных сил Беларуси и России. Теперь учения продлятся, по меньшей мере, до 28 мая.

Такими данными располагает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

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В сообщении говорится, что белорусские военные улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Срок обучения на стрельбищах составляет:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 27.05;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 27.05;
  • Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 27.05;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 26.05;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 26.05;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 28.05;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 28.05;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 28:05.

Отметим, что военные учения в Беларуси продолжаются с 29 апреля 2022 года.

Цель учений — улучшение навыков военных и их подготовка к оборонным действиям.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что украинское контрнаступление является дезинформацией. Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных требований Киева.

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