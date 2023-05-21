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Військові навчання РФ та Білорусі продовжили до 28 травня

21 травня 2023 02:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Військові навчання РФ та Білорусі продовжили до 28 травня
РФ і Білорусь проводять чергові навчання. Фото: Міноборони Білорусі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вкотре продовжили спільні військові навчання збройних сил Білорусі та Росії. Тепер тренування триватимуть щонайменше до 28 травня.

Такі дані має в своєму розпорядженні моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

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У повідомленні йдеться, що білоруські військові покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Термін навчань на стрільбищах становить:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 27.05;
  • Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 27.05;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 27.05;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 26.05;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 26.05;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 28.05;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 28.05;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 28.05.

Зазначимо, що військові навчання у Білорусі тривають з 29 квітня 2022 року.

Мета навчань — покращення навичок військових та їх підготовка до оборонних дій. 

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі сказав, що український контрнаступ є дезінформацією. Олександр Лукашенко вкотре заявив, що Україна і Росія мають сісти за стіл переговорів без будь-яких попередніх вимог Києва.  

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