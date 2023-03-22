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Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

22 марта 2023 19:06
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Беспилотный разведывательный комплекс "ШАРК"
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" передал Вооруженным силам первый беспилотный разведывательный комплекс "ШАРК". С этим комплексом уже работают украинские артиллеристы.

Об этом говорится в сообщении Фонда "Вернись живым".

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Подробности

"Проходной автомобиль Torsus от Pulsar Expo с наземной станцией управления и 2 БпЛА с пусковой установкой от Ukrspecsystems в рамках нашего совместного с ОККО проекта получили аэроразведчики одной из артиллерийских бригад ВСУ", — говорится в сообщении.

Средства на комплекс собрала совместная инициатива сети АЗС ОККО и Фонда — "ОКО за ОКО". Всего военным передадут 25 таких комплексов общей стоимостью 325 млн. грн, чтобы вдоль всей линии фронта отслеживали движение врага и эффективно корректировали огонь украинской артиллерии.

Параллельно уже обучают 25 экипажей для управления разведкомплексами.

25 разведкомплексов "ШАРК", которые планируют передать военным, состоят в целом из:

  • 75 БпЛА (50 основных БпЛА и еще 25 для оперативной замены утраченных);
  • 25 авто, специально оборудованные пунктами управления;
  • 25 пусковых установок.

На проект уже собрано более 285 млн грн.

"ШАРК" — это беспилотный комплекс от компании "Укрспецсистемс", которая занимается разработкой и производством БПЛА и коптеров. В компании говорили, что это многофункциональный беспилотный летательный комплекс для широкого спектра задач. Он обеспечивает возможность автономной разведки, наблюдения, четкой идентификации и распознавания с большого расстояния на значительной высоте.

Напомним, ранее сообщалось, что боевой беспилотный летательный аппарат "ШАРК" устойчив к российским системам радиоэлектронной борьбы. Также этот дрон может корректировать работу артсистемы HIMARS.

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