Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

Беспилотный разведывательный комплекс "ШАРК"

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" передал Вооруженным силам первый беспилотный разведывательный комплекс "ШАРК". С этим комплексом уже работают украинские артиллеристы.

Об этом говорится в сообщении Фонда "Вернись живым".

Подробности

"Проходной автомобиль Torsus от Pulsar Expo с наземной станцией управления и 2 БпЛА с пусковой установкой от Ukrspecsystems в рамках нашего совместного с ОККО проекта получили аэроразведчики одной из артиллерийских бригад ВСУ", — говорится в сообщении.

Средства на комплекс собрала совместная инициатива сети АЗС ОККО и Фонда — "ОКО за ОКО". Всего военным передадут 25 таких комплексов общей стоимостью 325 млн. грн, чтобы вдоль всей линии фронта отслеживали движение врага и эффективно корректировали огонь украинской артиллерии.

Параллельно уже обучают 25 экипажей для управления разведкомплексами.

25 разведкомплексов "ШАРК", которые планируют передать военным, состоят в целом из:

75 БпЛА (50 основных БпЛА и еще 25 для оперативной замены утраченных);

25 авто, специально оборудованные пунктами управления;

25 пусковых установок.

На проект уже собрано более 285 млн грн.

"ШАРК" — это беспилотный комплекс от компании "Укрспецсистемс", которая занимается разработкой и производством БПЛА и коптеров. В компании говорили, что это многофункциональный беспилотный летательный комплекс для широкого спектра задач. Он обеспечивает возможность автономной разведки, наблюдения, четкой идентификации и распознавания с большого расстояния на значительной высоте.

Напомним, ранее сообщалось, что боевой беспилотный летательный аппарат "ШАРК" устойчив к российским системам радиоэлектронной борьбы. Также этот дрон может корректировать работу артсистемы HIMARS.