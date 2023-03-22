Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі
Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав Збройним силам перший безпілотний розвідувальний комплекс "ШАРК". З цим комплексом уже працюють українські артилеристи.
Про це йдеться у повідомленні Фонду "Повернись живим".
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Подробиці
"Прохідне авто Torsus від Pulsar Expo із наземною станцією управління і 2 БпЛА з пусковою установкою від Ukrspecsystems у рамках нашого спільного з ОККО проєкту отримали аеророзвідники однієї з артилерійських бригад ЗСУ", — йдеться у повідомленні.
Кошти на комплекс зібрала спільна ініціатива мережі АЗС ОККО та Фонду — "ОКО за ОКО". Усього військовим передадуть 25 таких комплексів загальною вартістю 325 млн грн, щоб уздовж усієї лінії фронту відстежували рух ворога та ефективно коригували вогонь української артилерії.
Паралельно вже навчають 25 екіпажів для управління розвідкомплексами.
25 розвідкомплексів "ШАРК", які планують передати військовим, складаються загалом з:
- 75 БпЛА (50 основних БпЛА і ще 25 для оперативної заміни втрачених);
- 25 авто, спеціально обладнані пунктами управління;
- 25 пускових установок.
На проєкт зібрано вже понад 285 млн грн.
"ШАРК" — це безпілотний комплекс від компанії "Укрспецсистемс", яка займається розробкою і виробництвом БПЛА та коптерів. У компанії розповідали, що це багатофункціональний безпілотний літальний комплекс для широкого спектра завдань. Він забезпечує можливість повністю автономної розвідки, спостереження, чіткої ідентифікації та розпізнавання з великої відстані на значній висоті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовий безпілотний літальний апарат "ШАРК" є стійким до російських систем радіоелектронної боротьби. Також цей дрон може коригувати роботу артсистеми HIMARS.