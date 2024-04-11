Военные будут получать дополнительные 70 тыс. — в Раде проголосовали за постановление

Заседание в ВРУ. Фото: УНИАН

Вскоре Кабинет Министров должен принять дополнительные выплаты в 70 тысяч гривен для находящихся на передовой военных. "За" соответствующее постановление проголосовал 321 народный избранник в четверг, 11 апреля.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Дополнительные выплаты военным

"Верховная Рада проголосовала за постановление, чтобы Правительство добавило 70 тысяч гривен в месяц тем, кто беспосердечно воюет" на нуле. За — 321", — написал Гончаренко, сообщая о дополнительных выплатах.

Он добавил, что кроме заработной платы, которая составляет 20-25 тысяч гривен и боевых в 100 тысяч гривен, защитники будут получать дополнительные 70 тысяч.

По словам нардепа, соответствующая норма о выплатах была в мобилизационном законопроекте, но ее по неизвестным причинам устранили оттуда.

"Наконец-то достигли этого. Потому что это в первую очередь о мотивации и справедливости для тех, кто держит фронт на своих плечах", — сказал Гончаренко.

Постановление ВРУ. Фото: соцсети

Напомним, 11 апреля утром во время голосования Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом.

Кроме того, стало известно, что из соответствующего документа была изъята правка о демобилизации.