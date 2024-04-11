Військові отримуватимуть додаткові 70 тис. — у Раді проголосували за постанову

Засідання у ВРУ. Фото: УНІАН

Невдовзі Кабінет Міністрів має ухвалити додаткові виплати у 70 тисяч гривень для військових, які перебувають на передовій. "За" відповідну постанову проголосував 321 народний обранець у четвер, 11 квітня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Читайте також:

Додаткові виплати військовим

"Верховна Рада проголосувала за постанову, щоб Уряд додав 70 тисяч гривень на місяць тим, хто безпосереньо воює "на нулі. За — 321", — написав Гончаренко, повідомляючи про додаткові виплати.

Він додав, що окрім заробітної платні, яка складає 20-25 тисяч гривень та бойових у 100 тисяч гривень, захисники отримуватимуть додаткових 70 тисяч.

За словами нардепа, відповідна норма про виплати була у мобілізаційному законопроєкті, але її з невідомих причин усунили звідти.

"Нарешті достили це. Бо це в першу чергу про мотивацію і справедливість для тих, хто тримає фронт на своїх плечах", — сказав Гончаренко.

Постанова ВРУ. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 11 квітня зранку під час голосування Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.

Крім того, стало відомо, що із відповідного документу вилучили правку про демобілізацію.