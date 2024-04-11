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Військові отримуватимуть додаткові 70 тис. — у Раді проголосували за постанову

11 квітня 2024 12:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Військові отримуватимуть додаткові 70 тис. — у Раді проголосували за постанову
Засідання у ВРУ. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Невдовзі Кабінет Міністрів має ухвалити додаткові виплати у 70 тисяч гривень для військових, які перебувають на передовій. "За" відповідну постанову проголосував 321 народний обранець у четвер, 11 квітня. 

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. 

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"Верховна Рада проголосувала за постанову, щоб Уряд додав 70 тисяч гривень на місяць тим, хто безпосереньо воює "на нулі. За — 321", — написав Гончаренко, повідомляючи про додаткові виплати. 

Він додав, що окрім заробітної платні, яка складає 20-25 тисяч гривень та бойових у 100 тисяч гривень, захисники отримуватимуть додаткових 70 тисяч. 

За словами нардепа, відповідна норма про виплати була у мобілізаційному законопроєкті, але її з невідомих причин усунили звідти. 

"Нарешті достили це. Бо це в першу чергу про мотивацію і справедливість для тих, хто тримає фронт на своїх плечах", — сказав Гончаренко. 

Виплати військовим
Постанова ВРУ. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 11 квітня зранку під час голосування Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.

Крім того, стало відомо, що із відповідного документу вилучили правку про демобілізацію.

Кабінет міністрів
війна
виплати
гроші
військові
мобілізація
народні депутати
війна в Україні

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