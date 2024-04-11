Військові отримуватимуть додаткові 70 тис. — у Раді проголосували за постанову
Невдовзі Кабінет Міністрів має ухвалити додаткові виплати у 70 тисяч гривень для військових, які перебувають на передовій. "За" відповідну постанову проголосував 321 народний обранець у четвер, 11 квітня.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Додаткові виплати військовим
"Верховна Рада проголосувала за постанову, щоб Уряд додав 70 тисяч гривень на місяць тим, хто безпосереньо воює "на нулі. За — 321", — написав Гончаренко, повідомляючи про додаткові виплати.
Він додав, що окрім заробітної платні, яка складає 20-25 тисяч гривень та бойових у 100 тисяч гривень, захисники отримуватимуть додаткових 70 тисяч.
За словами нардепа, відповідна норма про виплати була у мобілізаційному законопроєкті, але її з невідомих причин усунили звідти.
"Нарешті достили це. Бо це в першу чергу про мотивацію і справедливість для тих, хто тримає фронт на своїх плечах", — сказав Гончаренко.
Нагадаємо, 11 квітня зранку під час голосування Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.
Крім того, стало відомо, що із відповідного документу вилучили правку про демобілізацію.
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