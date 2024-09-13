В Украине успешно опробовали первый в мире дрон-гранатомет

Дрон-гранатомет. Фото: скриншот

Команда ударного подразделения Bulava, которая является частью Отдельной президентской бригады имени Б. Хмельницкого, установила гранатомет на FPV-дрон "Королева Шершнев". Уже проведено успешное испытание разработки.

Об этом сообщила пресс-служба проекта ''Дикие шершни'' в пятницу, 13 сентября.

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Теперь гранатомет способен эффективно работать на расстоянии более 5 км, что значительно расширяет тактические возможности военных.

"Пока не можем сообщить больше деталей, кроме того, что мы продолжим работу в этом направлении в коллаборации с Bulava с целью выхода на серийное производство для помощи нашей армии", — говорится в сообщении.