В Україні успішно випробували перший в світі дрон-гранатомет

Дрон-гранатомет. Фото: скриншот

Команда ударного підрозділу Bulava, яка є частиною Окремої президентської бригади імені Б. Хмельницького встановила гранатомет на FPV-дрон "Королева Шершнів". Наразі вже було проведено успішне випробування розробки.

Про це повідомила пресслужба проєкту ''Дикі шершні'' у п'ятницю, 13 вересня.

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Тепер гранатомет здатний ефективно працювати на відстані понад 5 км, що значно розширює тактичні можливості військових.

"Поки не можемо повідомити більше деталей, окрім як того, що ми продовжимо роботу в цьому напрямку у колаборації із Bulava з метою виходу на серійне виробництво для допомоги нашому війську", — йдеться в повідомленні.