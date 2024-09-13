В Україні успішно випробували перший в світі дрон-гранатомет

Військові показали кадри з випробування першого в світі дрона-гранатомета
13 вересня 2024 19:56
Дрон-гранатомет. Фото: скриншот
Команда ударного підрозділу Bulava, яка є частиною Окремої президентської бригади імені Б. Хмельницького встановила гранатомет на FPV-дрон "Королева Шершнів". Наразі вже було проведено успішне випробування розробки.
Про це повідомила пресслужба проєкту ''Дикі шершні'' у п'ятницю, 13 вересня.
Читайте також:
Новий дрон-гранатомет
Тепер гранатомет здатний ефективно працювати на відстані понад 5 км, що значно розширює тактичні можливості військових.
"Поки не можемо повідомити більше деталей, окрім як того, що ми продовжимо роботу в цьому напрямку у колаборації із Bulava з метою виходу на серійне виробництво для допомоги нашому війську", — йдеться в повідомленні.
Читайте Новини.LIVE!