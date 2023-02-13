Военные презентовали цикл документальных фильмов про героизм ВСУ

Вооруженные силы Украины

В Киеве презентовали кинотрилогию "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". Цикл из трех документальных фильмов посвящен боевым операциям с участием военнослужащих ГУР МО в 2022 году.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Документальный фильм

В сообщении говорится, что о войне, документальных фильмах и победе говорили Тарас Шевченко — заместитель министра культуры и информационной политики Украины, Артем Шевченко — автор цикла, журналист и военнослужащий ВСУ, Андрей Юсов — представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

По словам автора проекта Артема Шевченко, идея запечатлеть в кинематографе успехи военной разведки Украины возникла у него, когда МКИП объявило творческий конкурс на создание проектов, освещающих российско-украинскую войну. Так было создано три фильма по 45 минут.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что через год войны владимир путин не готовится к миру. Более того, он начинает новые наступательные действия.