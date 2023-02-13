Військові презентували цикл документальних фільмів про героїзм ЗСУ

Збройні сили України

У Києві презентували кінотрилогію "Військова розвідка України: на морі, на небі, на землі". Цикл із трьох документальних фільмів присвячені бойовим операціям за участю військовослужбовців ГУР МО у 2022 році.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Документальний фільм

У повідомленні йдеться, що про війну, документальні фільми та перемогу говорили Тарас Шевченко — заступник міністра культури та інформаційної політики України, Артем Шевченко — автор циклу, журналіст та військовослужбовець ЗСУ, Андрій Юсов — представник Головного управління розвідки Міноборони України.

За словами автора проєкту Артема Шевченка, ідея відобразити в кінематографі успіхи військової розвідки України виникла у нього, коли МКІП оголосило творчий конкурс на створення проєктів, що висвітлюють російсько-українську війну. Так було створено три фільми по 45 хвилин.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що через рік війни володимир путін не готується до миру. Ба більше, він розпочинає нові наступальні дії.