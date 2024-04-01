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Военные смогут решить, кто получит 15 млн грн в случае их гибели — когда заработает закон

1 апреля 2024 15:51
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
15 млн грн за гибель военного – кто может получить выплату
Похороны погибших на войне в Украине. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

По закону Украины, семьи погибших получают компенсацию в размере 15 млн грн. Среди тех, кто может получить деньги, могут быть и дети, и вдовы, и родители военного. Получить всю сумму может либо один человек, либо ее частями разделят на всех. Все может зависеть и от решения самого бойца. Соответствующий закон недавно вступил в силу.

Может ли военнослужащий в завещании указать, кто получит деньги от государства в случае его гибели, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Одноразовая денежная помощь

Семьям военнослужащих, погибших на войне во время защиты Украины, определена выплата 15 млн грн, согласно постановлению Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года. Она распределяется равными частями на всех членов их семей. Но есть исключение. Деньги не могут получить родственники, если они:

  • граждане РФ или Республики Беларусь,
  • постоянно проживают на территориях этих стран,
  • осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору.

"Важны обстоятельства гибели военного, поскольку это напрямую влияет на размер помощи. Максимальную сумму денежной помощи в размере 15 млн грн могут получить только члены семьи военнослужащего, который непосредственно находился на фронте и погиб во время боевых действий", — сказала юрист.

Юристка Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

В таком случае, по ее словам, в справке об обстоятельствах гибели указывается, что смерть "связана с исполнением обязанностей военной службы" или "связана с защитой Родины".

"Если же военнослужащий погиб не в бою на фронте, но во время исполнения своих служебных обязанностей, члены его семьи могут получить единовременную помощь в размере от 500 до 750 прожиточных минимумов", — добавила юрист.

Кто может получить единовременную денежную помощь

  • Дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;
  • вдова (вдовец);
  • родители (усыновители) погибшего (умершего) лица, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели (смерти);
  • внуки погибшего (умершего) лица, если к моменту его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);
  • жена (супруг), с которой (с которым) погибшее (умершее) лицо проживало одной семьей, но не состояло в браке между собой или в каком-либо другом браке, при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;
  • иждивенцы погибшего (умершего) лица, определенные в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Завещание военнослужащего

Согласно закону №9226, который подписал Зеленский, каждый военнообязанный или резервист имеет право составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) о выплате единовременной денежной помощи одному лицу или нескольким по его выбору. Он определит размер и часть суммы, которую получит каждый. Закон вступает в силу 29.03.2024.

"Такое распоряжение должно быть письменным, в произвольной форме. Личное распоряжение свидетельствует нотариус или командир воинской части, и в дальнейшем оно хранится в ТЦК и СП по месту регистрации или призыва (или по месту хранения личного дела, если речь идет о военных СБУ, СВР и т.д.)", — сказала юрист.

Она добавила, что независимо от содержания личного распоряжения право на единовременную денежную помощь имеют малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего в размере 50 процентов доли, которая принадлежала бы каждому из отсутствия личного распоряжения.

"Содержание распоряжения не разглашается при жизни военного. Военнослужащий, составивший это распоряжение, может изменить или отменить его в любой момент. Если такого распоряжения нет, то выплату получат члены семьи погибшего в равных долях", — подытожила Шуляк.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект об отмене статуса ограниченно пригодного в Украине. В течение 9 месяцев после подписания мужчины должны пройти ВЛК и получить новый статус.

закон
смерть
военные
деньги
юрист

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