15 млн грн за загибель військового - хто може отримати виплату

Поховання загиблих на війні в Україні. Фото: Новини.LIVE

За законом України, родини загиблих отримують компенсацію у розмірі 15 млн грн. Серед тих, хто може отримати гроші, можуть бути і діти, і вдови, і батьки військового. Отримати всю суму може або одна людина, або її частинами розділять на всіх. Все може залежати і від рішення самого бійця. Відповідний закон нещодавно набув чинності.

Чи може військовослужбовець в заповіті вказати, хто отримає гроші від держави у разі його загибелі, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

Читайте також:

Одноразова грошова допомога

Сім’ям військовослужбовців, які загинули на війні під час захисту України, визначена виплата 15 млн грн, відповідно до постанови Кабміну №168 від 28 лютого 2022 року. Вона розподіляється рівними частками на всіх членів їх сімей. Але є виключення. Гроші не можуть отримати родичі, якщо вони:

громадяни РФ або Республіки Білорусь,

постійно проживають на територіях цих країн,

засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

"Важливими є обставини загибелі військового, оскільки це прямо впливає на розмір допомоги. Максимальну суму грошової допомоги у розмірі 15 млн грн можуть отримати лише члени сім’ї військовослужбовця, який безпосередньо перебував на фронті і загинув під час бойових дій", — сказала юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

У такому випадку, за її словами, у довідці про обставини загибелі вказують, що смерть "пов'язана із виконанням обов'язків військової служби" або "пов'язана із захистом Батьківщини".

"Якщо ж військовослужбовець загинув не в бою на фронті, але під час виконання своїх службових обов’язків, члени його сім’ї можуть отримати одноразову допомогу у розмірі від 500 до 750 прожиткових мінімумів", — додала юристка.

Хто може отримати одноразову грошову допомогу

Діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

вдова (вдівець);

батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);

внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім'єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Заповіт військовослужбовця

Згідно з законом № 9226, який підписав Зеленський, кожен військовозобов’язаний або резервіст має право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про виплату одноразової грошової допомоги одній особі або кільком за його вибором. Він визначить розмір і частку суми, яку отримає кожен. Закон набирає чинності з 29.03.2024.

"Таке розпорядження має бути письмовим, у довільній формі. Особисте розпорядження засвідчує нотаріус або командир військової частини та в подальшому воно зберігається в ТЦК та СП за місцем реєстрації або призову (або за місцем зберігання особової справи, якщо йдеться про військових СБУ, СЗР тощо)", — сказала юристка.

Вона додала, що незалежно від змісту особистого розпорядження право на одноразову грошову допомогу мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблого в розмірі 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них за відсутності особистого розпорядження.

"Зміст розпорядження не розголошується за життя військового. Військовослужбовець, який (яка) склав це розпорядження, може змінити або скасувати його в будь-який момент. Якщо такого розпорядження немає, то виплату отримають члени сім’ї загиблого у рівних частках", — підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо скасування статусу обмежено придатного в Україні. Протягом 9 місяців після підписання чоловіки мають пройти ВЛК і отримати новий статус.